Emlak vergisine yeni düzenlemenin detayları: Üst sınır ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak vergilerindeki fahiş artışlara karşı Meclis gündemine sunulmak üzere bir düzenleme önerisi hazırladıklarını açıkladı.
TGRT Haber’de canlı yayına katılanm Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı emlak vergisine gelecek düzenlemeyle ilgili öngörülerini paylaştı.
İşte Özelmacıklı’nın açıklamalarından öne çıkanlar!
2025 YILI NEDEN KRİTİK?
Malum 2025 yılı önümüzdeki dört yıllık emlak vergisi değerlerini derinden etkileyecek bir takdir komisyonunun toplandığı sene. O nedenle bu ilçe bazında yapılan artışlar çok önemli. 1-2 kat değil, on sekiz-yirmi kat dediğimiz katlarda emlak vergilerindeki artışları beraberinde getirdi.
'BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR'
Tabii bu şüphesiz o kadar çok durumu etkiliyor ki yani sadece aslında bizim konutlar ya da işyerleri için ödediğimiz emlak vergisiyle sınırlı değil, veraset ve intikal vergilerinden, değerli konut vergilerine kadar birçok unsuru etkiliyor. O nedenle oldukça önemliydi.
'ÜST SINIR KONUSUNDA TAHMİNİMİZ VAR'
Normalde ara dönemlerde yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılıyor. 2025 yılında bu yaklaşık %21.96 seviyelerinde artırılmıştı. Kasım ayındaki oran sonrasında önümüzdeki yıl içinde %25.49'un yarısı oranında aslında arttırılması bekleniyordu. Ama tahminlerimiz bir kat seviyesinde üst sınır olarak belirleneceğine yönelik bir değerlendirmemiz var.
'DAHA ÖNCEKİ UYGULAMALAR VAR'
Daha önce teklifler olarak hani yüzde elliyi geçemez uygulaması daha önce Cumhurbaşkanımız kararıyla uygulanmıştı. Geçmiş dönemlerde emlak vergisi üst sınırındaki artışlar çerçevesinde.
'ARALIK AYINDA GEÇMESİNİ BEKLİYORUM'
Takdir komisyonlarındaki rakamın da benim şahsi beklentim 'bir katı arttıramaz' şekliyle en geç aralık ayında Meclis gündemine ek bir madde ile gelip düzenlemenin bu şekilde çıkmasını ümit ediyoruz diyebiliriz.
'BEKLENEN BİR DÜZENLEME'
Çok sayıda şikayetler, düzenleme isteyen kesimler oldu. Cumhurbaşkanı da bu konuda aslında düzenlemeleri yapılacağını dile getirmiş oldu. Önemli, beklenen düzenleme diyebiliriz bunu.
DÜZENLEME TALEPLERİ KARŞILAYACAK SEVİYEDE Mİ OLUR?
Bence öyle olur. Çünkü gerçekten bakın bazı mahallelerde öyle örnekler var ki 40 bin liralar 200 bin liralara çıkmış, 5 bin liralar 80 bin liraya çıkmış. Bu çıkan ne demek? 1 metrekare arsanın cadde ya da sokaktaki rayiç değeri.
EMLAK VERGİNİZE ESAS OLUŞTURUYOR!
Bu rayiç değer sizin o arsada ya da caddede kaç metrekare aslında yeriniz varsa onunla çarpılıyor, inşaat alanınızla beraber aslında sizin emlak verginize esas olan değer bulunuyor. O nedenle bunun gerçekten belli bir sınırda hareket etmesi çok önemli.
'BU RAKAMLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'
Örneğin siz yılda beş bin lira öderken bir anda sizin ödediğiniz emlak vergisi işte 20 katı artış oldu da 100 bin liraya çıkıyor olacak. Yani bu kadar derinden toplumu etkileyecek bir düzenleme.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Emlak vergilerindeki artışla ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı 'ucuzlatacağız' dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi, maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez" ifadelerini kullanmıştı.