Emlak vergisine yeni düzenlemenin detayları: Üst sınır ne kadar olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı!

'BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR'

Tabii bu şüphesiz o kadar çok durumu etkiliyor ki yani sadece aslında bizim konutlar ya da işyerleri için ödediğimiz emlak vergisiyle sınırlı değil, veraset ve intikal vergilerinden, değerli konut vergilerine kadar birçok unsuru etkiliyor. O nedenle oldukça önemliydi.



