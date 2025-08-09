Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan yıldız isme transfer mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK galibiyetinin ardından maçı değerlendirdi. Sürece ilave olarak Barış Alper Yılmaz'ın transfer sürecini de anlatan Okan Buruk, yıldız ismin önemli bir parçaları olduğunu ifade etti.

Okan Buruk'tan yıldız isme transfer mesajı!
09.08.2025
09.08.2025
'tan yeni sezonun ilk röportajı geldi. Başarılı teknik adam, önemli bir takvim yılına hazırlandıklarının altını çizdi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

"Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve zihinsel olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha da rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar, zamanla daha iyi olacak. Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız. Barış Alper, bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist de yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 senedeki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine daha çok koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek, hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. 'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da çok normal."

Okan Buruk'tan yıldız isme transfer mesajı!

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK'UN ESAS HEDEFİ NEDİR?
Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyon olan Okan hoca, artık Avrupa'da derece elde etmek istiyor.
