Okan Buruk'tan yıldız isme transfer mesajı!

Okan Buruk'tan yeni sezonun ilk röportajı geldi. Başarılı teknik adam, önemli bir takvim yılına hazırlandıklarının altını çizdi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

"Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve zihinsel olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha da rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar, zamanla daha iyi olacak. Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız. Barış Alper, bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist de yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 senedeki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine daha çok koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek, hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da çok normal."