Trump ile Putin bir araya geliyor! Görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

Tüm dünyanın beklediği görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin detaylarını açıkladı.

ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Donald Trump, kritik zirvenin yerini ve tarihini duyurdu. Buna göre iki lider, 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yüz yüze görüşecek.

Trump, görüşmenin detaylarının daha sonra açıklanacağını ifade etti.

7 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

Böylece Trump ile Putin 7 yıl aradan sonra yeniden yüz yüze görüşecek.