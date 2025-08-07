Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık yaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Putin, "Bu tür görüşmeleri düzenlememize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama bu uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmeye dair ''Karşı değilim'' açıklamasında bulundu. Fakat Putin, ''Bunun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşturulması gerekiyor. Maalesef, bu şartları oluşturmaktan henüz çok uzağız'' dedi.

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN BAE'Yİ İŞARET ETTİ

ABD lideri Trump ile karşılıklı çıkarları olduğunu ifade eden Putin, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olabileceğini söyledi:

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

Kremlin günün ilk saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşeceğini açıklamıştı. Görüşmenin yapılacağı yerin belirlendiğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, detayların kısa süre içerisinde duyurulacağını belirtmişti.