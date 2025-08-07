Menü Kapat
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bir araya geleceğinin duyurulmasının ardından Moskova'da bir yeşil ışık daha yandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını söyledi. Ayrıca Rus lider, Trump ile görüşebileceği ülkeyi de işaret etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Putin, "Bu tür görüşmeleri düzenlememize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama bu uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmeye dair ''Karşı değilim'' açıklamasında bulundu. Fakat Putin, ''Bunun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşturulması gerekiyor. Maalesef, bu şartları oluşturmaktan henüz çok uzağız'' dedi.

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN BAE'Yİ İŞARET ETTİ

lideri Trump ile karşılıklı çıkarları olduğunu ifade eden Putin, görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olabileceğini söyledi:

"Bu tür görüşmeleri düzenlememize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama bu uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri."

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULAMIŞTI

Kremlin günün ilk saatlerinde Devlet Başkanı ile ABD Başkanı 'ın görüşeceğini açıklamıştı. Görüşmenin yapılacağı yerin belirlendiğini kaydeden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, detayların kısa süre içerisinde duyurulacağını belirtmişti.

