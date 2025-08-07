Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump ve Putin görüşmesi! Rusya doğruladı fakat bir soru cevapsız kaldı

ABD basının Başkan Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in görüşeceğini duyurmasının ardından Rusya'dan da net açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, iki liderin bir araya geleceği haberini doğruladı. Fakat Moskova bir soruyu cevapsız bıraktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:28

basını, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Devlet Başkanı 'in Moskova'daki görüşmesinin ardından önemli bir iddiada bulundu. Amerikan medyasında yer alan haberleri ise Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov doğruladı.

AYRINTILAR YAKINDA!

Uşakov, Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin önümüzdeki günlerde olacağını belirten Uşakov, ''Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" dedi.

3'LÜ GÖRÜŞME BELİRSİZ

Trump, Putin ve arasında üçlü bir olup olmayacağı sorusuna da açıklık getiren Başkan Yardımcısı, ''ABD Başkanı 'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmede Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme de gündeme geldi ancak Moskova cevapsız bıraktı" ifadelerini kullandı.

ABD BASINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD basınının iki kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, Putin ile Trump'ın görüşeceği belirtildi.

Haberlerde, Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü görüşme planladığı iddia edilerek, görüşmede Avrupalı liderlerin yer almayacağı bildirildi. Fakat Rusya'dan gelen son açıklamayla beraber Zelenski, Trump ve Putin görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirsiz olduğu ortaya çıktı.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi." dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelenskiy, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize, Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte, pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik." ifadelerini kullandı.

