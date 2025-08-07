Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Dünya
 Berrak Arıcan

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlükte, Türkiye için oran netleşti

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağladığı ülkelerle, karşılıklı esasa dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump açıklamayı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlükte, Türkiye için oran netleşti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
10:53
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
10:53

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tarifelere ilişkin açıklamada bulundu. Saatin gece yarısını geçtiğini belirten Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır "'den faydalandığını" savunan Trump, "Milyarlarca dolar , artık ABD'ye akıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlükte, Türkiye için oran netleşti

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANAN TARİFELER

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise hiç müzakereye girmediği bildirilmişti.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu kararnamedeki ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı ifade edilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarifenin uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzalamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri yürürlükte, Türkiye için oran netleşti

TÜRKİYE'YE YÜZDE 15 GÜMRÜK VERGİSİ

Bu kapsamda Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyordu.

'ye ise yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyordu.

ETİKETLER
#türkiye
#ticaret
#gümrük vergisi
#tarife
#Abd
#Donald Trump
#Dünya
