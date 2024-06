Nusret, milyonluk yatıyla Jose Mourinho ile boğaz turu yaptı! Paylaşıma yansıyan Galatasaray detayı

04 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:34

Fenerbahçe ile yıllık 10 milyon euro civarında anlaşma yapan Jose Mourinho'ya Nusret'ten de milyonluk jest gecikmedi. 2020 yılında 2.5 milyon dolara aldığı yatla Mourinho'ya boğaz turu yaptıran Nusret ayrıca elleriyle de en meşhur et ızgarasını yaptığı iddia edildi.

NUSRET, MİLYONLUK YATIYLA JOSE MOURİNHO İLE BOĞAZ TURU YAPTI!

Tura, Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'ta katıldı. O anları Nusret sosyal medya hesabından paylaştı. Nusret videosunda Mourinho'la İngilizce konuşması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şef, paylaşımın altına ise "welcome İstanbul my home your home" (İstanbul’a hoş geldin, benim evim senin evin) ifadelerini yazdı. Ali Koç ve Jose Mourinho ile olan paylaşımına ise Nusret "Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası" yazdı. Paylaşımlara beğeni yağdı.

PAYLAŞIMA YANSIYAN GALATASARAY DETAYI

Bazı hayranları ise "Nusret ne alaka ya" tarzında yorumlarla güldürdü. Videoda dikkat çeken diğer detay ise Nusret ile Mourinho'nun geçtiği sırada Boğaz Köprüsünün ışıklarının sarı kırmızı yanması oldu.