Victor Osimhen, Galatasaray'ın genç yıldızına hayran kaldı: "İnanılmaz ötesi bir oyuncu"

01 Ekim 2024 16:51 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:02

Napoli'den Galatasaray'a transfer olarak dünya çapında ses getiren Victor Osimhen, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Yıldız golcü Galatasaray'ın resmi Youtube kanalına çarpıcı açıklamalar yaptı. Osimhen, sarı-kırmızılı takımın genç yıldızını da öve öve bitiremedi. İşte Victor Osimhen'in açıklamaları...

İşte Osimhen'in açıklamaları:

GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR AİLE"

"Küçüklümden beri takip ettiğim bir sürü oyuncu vardı. Drogba bunlardan bir tanesi. Onyekuru ve Etebo'da daha önce burada oynamıştı. Atmosferin iyi olduğunu biliyordum. Aslında internetten de görmüştüm ama gerçekte gördüğüm çok daha ihtişamlı, burada gördüğüm şey harikaydı. Galatasaray'ın oyuncusu olduğum ve burada oynadığım için söylemiyorum ama objektif olarak baktığımda da taraftarlar burayı inanılmaz kılıyor. Bunu hep söyledim ve söylemeye de devam edeceğim, taraftarlar çok tutkulu ve burası çok büyük bir aile."

"MERTENS'İ ÇOK SEVİYORUM"

"Geçen sezon Galatasaray'ın birkaç maçını izlemiştim. Onyekuru zamanında da izlediklerim vardı. Onun dışında onun da yer aldığı şampiyonluk kutlamalarını izlemiştim. Harika bir atmosfer olduğunu biliyordum. Geçen sezon da Mertens'ten dolayı izlemiştim. O çok sevdiğimi bir insan."

"Mertens'i bir kelimeyle söylemek gerekseydi bu çok zaman alırdı. Epey bir süre birlikte geçirdik. Beni yaptığı konuşmalarla motive etmişti. Hem kendisi hem de ailesi benim için çok değerli."

"EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

"İlk maçımda çok heyecanlandım. Isınmak için sahaya ilk adımımı attığımda bütün taraftarlar ismimi bağırmaya başladı ve alkışladı. Bu durum beni evimde hissettirdi. Onlarla birlikte olduğumuzu aynı tarafta olduğumuzu hissetmek çok güzeldi. Onların desteğini görünce çok iyi hissediyorum."

FENERBAHÇE DERBİSİ SÖZLERİ

"Bence Fenerbahçe ve Galatasaray en sert derbilerden bir tanesi. Maçın öncesinde gördüğümüz şeyler normal değildi. İnanılmaz yüksek seviyede bir tutku vardı. Bunun futbolun ötesinde olduğunu düşündüm. Maç öncesi iyimserdim. Oraya kaybetme olasılığımız olduğunu veya berabere kalmanın yeteceğini düşünerek gitmedim. Üç puan için oradaydık. Hoca da zaten odaklanmamız gerektiğini ve önemli bir şey olduğunu bize söyledi."

"YUNUS AKGÜN HARİKA BİR OYUNCU"

"Yunus Akgün harika bir oyuncu. Ben aslında onun Leicester'da oynadığını bilmiyordum. Ona sordum sen orada mı oynadın diye 'evet' dedi. Fenerbahçe'ye karşı da çok iyiydi. İnanılmaz ötesi bir oyuncu. Takım arkadaşım olduğu için de inanılmaz mutluyum."

"ICARDİ EFSANELERDEN BİRİ"

"Mauro'yu yıllardır tanıyorum zaten, Galatasaray'a gelmeden önce de tanıyordum. Efsanelerden bir tanesi. Ondan bir şeyler öğreneceğimiz düşünüyorum. Gol atmak için yaptıkları, asistleri,. Bize çok yardımcı olacak. Batshuayi de öyle. Bu sezon üçümüz de takım için en iyisini yapacağız."

"BURAYA GELMEMDE ANAHTAR OKAN BURUK"

"Buraya gelmemde hoca anahtardır. Gelmeden bir gün önce konuştuk. Bana planlarını, neler yapmak istediğini anlattı. Beni buraya geldiğim günden beri sürekli destekliyor. Harika bir insan. Beni çok cesaretlendiriyor. Zaten bu oyunu oynamış ve çok iyi bilen biri. Her konuşmamızda bana özgüven veriyor."

"100 MİLYON EURO'DAN DAHA FAZLASIYIM"

"Ben 100 milyon Euro'dan daha fazlasıyım. Dünyada benim gibi, bu tarz ve başarı elde etmiş oyuncular var. Futbolda özelliklerim ve yaptığım şeylerle, kalitemle alakalı aslında. Yani hak ediyorum diye düşünüyorum. Nasıl katkı sağlayacağım ve neler yapabileceğimin farkındayım. Özel hayatımda da beni çok etkilemiyor. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Yani 15 milyon diyen var, 100-120-150 diyen var. Herkesin farklı düşüncesi var."

"AVRUPA'DA BAŞARIYA HAZIRIZ"

"Hocamız da Avrupa'da başarılı olmak önceliklerimizden biri diye hep söylüyor. Her maçı tabii ki kazanmak istiyoruz. Kolay bir şey değil ama bunu başarabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Maç maç gideceğiz. Her zaman odaklandığımız şey bir sonraki maç oluyor. Avrupa Ligi'nde başarılı olmak kulüp için çok büyük önem arz ediyor. Her şeye hazırız"