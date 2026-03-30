Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girerken, kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 14:20

Türkiye genelinde etkisini arttıran beraberinde kazaları da getirdi. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kaza yaşanırken bir kaza da 'nun geçişinde meydana geldi. Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girdi.

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada 3 kişi yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde meydana gelen kazada 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girdi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı ve trafik Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump'a güven azalıyor: Finansal felaketi gördü ve uydurdu
AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağmur uyarısı: 93 kg yağış kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' mesajı! Ekonomiye 365 milyar lira katkı
Çirkin dizisinin başrolü Derya Pınar Ak’ın yaşını duyan şoke oldu! Partneri Çağlar Ertuğrul bakın kaç yaşındaymış
Ekonomik güven endeksi 97,9 oldu
ETİKETLER
#anadolu otoyolu
#kocaeli
#trafik kazası
#yaralı
#sağanak yağış
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.