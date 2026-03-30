Türkiye genelinde etkisini arttıran sağanak yağış beraberinde kazaları da getirdi. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kaza yaşanırken bir kaza da Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana geldi. Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde meydana gelen kazada 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girdi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı ve trafik Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.