Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Türkiye genelinde etkisini arttıran sağanak yağış beraberinde kazaları da getirdi. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kaza yaşanırken bir kaza da Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana geldi. Çınarlıdere Viyadüğü mevkisinde 3 otomobil, 2 tır ve 1 panelvan birbirine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyoldaki ulaşım, Kandıra Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekiplerin, araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.