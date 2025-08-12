Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Anayasa Mahkemesinden KHK kararı! Göreve dönen tazminat alabilir

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’sı ile görevden alınıp yeniden göreve iade edilenlerin tazminat talebini yasaklayan düzenlemeyi iptal etti. Karar, haksız yere ihraç edilenlerin maddi ve manevi zararlarını talep etmesinin önünü açtı.

Anayasa Mahkemesinden KHK kararı! Göreve dönen tazminat alabilir
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 07:42

, Olağanüstü Hal () döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname () ile kamu görevinden uzaklaştırıldıktan sonra başka bir KHK ile iade edilen kişilerin talep edemeyeceklerine ilişkin hükmü anayasaya aykırı bularak etti.

YARGI SÜRECİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞINDI

Ankara 22. İdare Mahkemesi, görevine iade edilen bir davacının manevi tazminat talebiyle açtığı davada, ilgili düzenlemenin iptali için konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK’daki “Bu kişiler kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz” hükmünün iptali talep edildi.

HAKSIZ İHRAÇLARDA TAZMİNAT YOLU AÇILDI

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, OHAL tedbirleri kapsamında görevden alınan ancak komisyon kararıyla göreve iade edilen kişilerin herhangi bir örgüt, yapı veya irtibatlarının bulunmadığının tespit edildiğini belirtti. Kararda, iade kararlarının, görevden çıkarma işleminin hukuka aykırı olduğunun idare tarafından kabulü anlamına geldiği vurgulandı.

ZARARLARIN GİDERİLMESİ GEREKİYOR

Mahkeme, hukuka aykırı şekilde haklarında tedbir uygulanan kişilerin maddi ve manevi zarar gördüğüne dikkat çekerek, bu zararların giderilmesi için idari ve yargısal yollara başvurma hakkının tanınması gerektiğini ifade etti.

