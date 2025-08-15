Ankara'da okul servislerine zam

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılı öncesi artan maliyetleri gerekçe göstererek belediyelere yeni tarife taleplerini iletmişti. Ankara'da yüzde 50 zam istenirken İstanbul'da ise yüzde 35 olarak talep edilmişti.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM

Bu talepler sonrası Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi. İstanbul'da ise zamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Veliler artan maliyetlerden şikayetçiyken servis sahipleri ise akaryakıt ve bakım giderlerindeki artışı gerekçe gösteriyor.