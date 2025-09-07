Antalya'da otellere yakın bölgede orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

Kemer’in Kiriş Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun duman kısa sürede gökyüzünü kapladı. Yangının turistik otellere yakın bir alanda çıkması, durumun ciddiyetini artırdı.

HAVADAN VE KARADAN HUMMALI ÇALIŞMA

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Ekipler, alevlerin otellere sıçramaması için adeta zamanla yarışıyor.

Yangının etkili olduğu alanın otellere yakınlığı nedeniyle ekiplerin mücadelesi daha da önem kazandı. Cansiparane çalışan görevliler, hem havadan hem karadan yoğun bir şekilde müdahaleyi sürdürüyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...