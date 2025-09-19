Erdoğan'dan TEKNOFEST'te Netanyahu'ya sert gönderme! 'Bizden çakıl taşı dahi alamaz'

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST, 3. gününde de akın akın ziyaretçilerini ağırlıyor. Göğüsleri kabartan, yerli ve milli savunma sanayi araçlarının da sergilendiği etkinliğe dün milyonları davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda binlerce kişiye seslendi.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Siz gençlerimizin heyecanı beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. İstikbal yürüyüşümüze katılan herkesi selamlıyorum. Genç yüreklerin başarılarına şahitlik etmek beni ayrıca umutlandırıyor. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağımız kalabalık göz dolduruyor.

Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yıl 64 farklı yarışmaya 81 il yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmayla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı kutluyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

'KAZANIMLAR TESADÜF DEĞİLDİR'

Teknofest bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Teknofest 2025’in havasını solumaya davet ediyorum.

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

'İNANCIMIZI VE UMUDUMUZU KORUDUK'

Artık dünyanın ikrar ettiği hakikati burada ifade etmek isterim. Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Teknoloji ve savunma sanayinde farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar tesadüf değildir. Türkiye'nin eriştiği nokta birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Dişimiz tırnağımızla buralara geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik.

NETANYAHU'YA SERT GÖNDERME

Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyoruz. Çıkmış bir de kitabeyi istiyor. Bir çakıl taşı dahi vermeyiz.