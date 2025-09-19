Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart

Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de restoran işleten ve MasterChef yarışmasında görev alan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 17:37

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması'na Cumhurbaşkanı katıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” sloganıyla düzenlenen buluşmada Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gibi bir çok siyasetçi yer alırken yarışma programlarıyla tanınan İtalyan şef da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart

DANİLO ZANNA'YA TURKUAZ KART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmanın ardından Türkiye’de restoran işletmeciliği yapan ve Tv8'deki MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna’ya “Turkuaz Kart” verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR

Turkuaz Kart, Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı aynı zamanda süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Danilo Zanna en Türk özelliğini açıkladı
Danilo Zanna dini değişti mi? Müslüman olduğu ve adının Danyal Hamza olarak değiştiği iddia edilmişti
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#danilo zanna
#Masterchef Türkiye
#Türkiye Kooperatifler Buluşması
#Turkuaz Kart
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.