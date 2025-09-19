Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalyan Şef Danilo Zanna'ya Turkuaz Kart

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” sloganıyla düzenlenen buluşmada Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gibi bir çok siyasetçi yer alırken yarışma programlarıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna da katıldı.

DANİLO ZANNA'YA TURKUAZ KART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmanın ardından Türkiye’de restoran işletmeciliği yapan ve Tv8'deki MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapmasıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna’ya “Turkuaz Kart” verdi.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR

Turkuaz Kart, Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı aynı zamanda süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.