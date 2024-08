Denizi olmayan bölgelerden bile isteniyor! Taleplere yetişemiyor, en ucuz tekne 450 bin TL

09 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:38

Pandemi süreciyle kalabalık ortamlarda tatil yerine, doğa içinde alternatif turizme ve denize ilgi arttı. Antalya'da Kepez ilçesinde tekne üretim tesisi bulunan Burak Yertüm, pandemiyle birlikte artan ilgiden dolayı taleplere yetişemediklerini aktardı.

Gemi inşa mühendisi Yertüm, 8 yıldır tekne imalatı yaptığını belirterek, geçtiğimiz yıllarda ayda 10 civarında olan talebin, bu yıl yaklaşık iki katına çıktığını ifade etti.

AYDA 18 TEKNE SİPARİŞİ ALIYOR

Burak Yertüm, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya'da 4-5-6 metre boyunda küçük teknelerin imalatını yapıyoruz, sekiz yıllık bir geçmişimiz bulunuyor. Pandemiden önce de talep vardı ama pandemi ile birlikte talep oldukça yükseldi, insanların yalnız şekilde ya da aileleriyle beraber tatil yapma arayışları arttı. Bunlar arttıkça müşterilerimiz tekneye yöneldi, imalatımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Teminat süremiz 6-8 hafta arasında gerçekleşiyor, küçük teknelere talep oldukça yoğun. Aylık bazda bakacak olursak geçen yıllarda tekne kapasitemiz 10 tekne civarındaydı, ful kapasite imal ettik. Bu sene kapasitemizi iki katına çıkarmamıza rağmen hala talebe yetişememe durumundayız, ortalama 17-18 tekne aylık kapasiteyle imalat yapıyoruz. Gelen talebe göre müşterilerimizi sıraya alıp bir liste oluşturuyoruz, şu an 7-8 hafta sonrası için randevu verdiğimiz müşterilerimiz var. Ortalama 30-40 kişilik bir listemiz bulunmakta.”

"DENİZİ OLMAYAN BÖLGELERDEN BİLE TALEP VAR"

Türkiye'nin her yerinden tekne siparişi aldıklarını kaydeden Burak Yertüm, küçük teknelerin taşınmasının kolaylığı sebebiyle daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Antalya'da denize açıldıkça kendi yaptıkları teknelerle karşılaşınca heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Yertüm, “Siirt'ten de denizi olmayan bölgelerden de talep var. Bu küçük teknelerin avantajı, bir küçük römork ile istediğiniz yere götürüp, istediğiniz yerde teknenizi kullanabiliyorsunuz. Maliyeti çok düşük olan tekne grubu içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla hem maliyetinin ucuz olması hem istediğiniz zaman bir garaja teknenizi koyup, hiçbir şekilde maliyet oluşturmamasından dolayı şu an ciddi bir şekilde denize aşık inanlar bu şekilde tekneye yöneliyorlar. Şu an için 6 metreye kadar tekneleri yapıyoruz, normalde 24 metreye kadar tüm tekneleri yapacak kapasitemiz mevcut. İlerleyen dönemlerde büyük teknelere başlayacağız ama talep oldukça yoğun olduğu için büyük tekneleri ilerleyen zamanlara ötelemek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK TEKNE FİYATI 450 BİN TL

Burak Yertüm, tekne fiyatlarının 450 bin TL'den başlayıp 1 buçuk milyon TL'ye çıktığını aktararak, tüm dünyaya gemi ihracatı yapmak istediklerini dile getirdi. Yertüm, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “İleriye dönük hedeflerimiz çok büyük. Tüm dünyaya tekne satmayı planlıyoruz. Aslında şu an da Hollanda, Polonya, İsrail, Malta, KKTC ve Katar'a tekne gönderdik, bu ülkelerde teknelerimiz bulunmakta. Hedefimiz dünya. En uygun teknemizin fiyatı motorlu bir şekilde 450 bin TL'den başlıyor, bu ücret bir buçuk milyon TL'ye kadar çıkıyor, müşterimizin istediği donanımlara göre fiyatlar artmakta.”