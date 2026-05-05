Denizli'de filmleri aratmayan vurgun! Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çivril'de yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde yüzlerce müşterisinin kendisine emanet ettiği ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Günlerdir dükkanın açılmamasından şüphelenen vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarların ardından polis ekipleri harekete geçti. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.