Editor
 Özge Sönmez

Fatih Atik'ten CHP kongresi ile ilgili dikkat çeken 'YSK' detayı! 'Böyle bir karar yok'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı sonrası siyaset gündemi hareketlendi. Kararın ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli açıklamalarda bulundu. YSK'nın acil toplanacağını söyleyen Atik, CHP il kongresinin durdurulması için icra memurları gönderildiği belirtti. İşte detaylar...

Özge Sönmez
24.09.2025
24.09.2025
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi için durdurma kararı verdi. Kararın kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındığı öğrenildi. TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Fatih Atik, 'nin 13.30'da toplanacağını bildirerek, CHP il kongresinin durdurulması için icra memurları gönderildiği belirtti.

Fatih Atik'ten CHP kongresi ile ilgili dikkat çeken 'YSK' detayı! 'Böyle bir karar yok'

BUGÜNKÜ KONGRE YAPILABİLİR MİYDİ?

İstanbul'da AKUT bir durum olduğunu belirten Atik, "Bir taraftan kongre toplanıyor, bir taraftan mahkeme ara karar verdi, icra memurları gönderildi. YSK'nın kararına bakıldığı zaman mahkemenin olağan İstanbul Kongresi ile ilgili verdiği durdurma talebini ortadan kaldırmadı. Yani YSK diyor ki, 'olağan kongre olsaydı o kararı geçerli, olağan kongre yapılamazdı. Ama ilçelerle ilgili bir karar yoktu, ilçelerin kararını kaldırdık ilçe seçim kurulları, ilçe kongrelerinin yapılamayacağına karar vermişti, biz onun önünde engel görmedik ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırdık ve ilçe kongrelerinin yapılmasına izin verdik. Ama olağan il kongresi ile ilgili tedbir kararı halen geçerli. Fakat bugün yapılan kongre olağanüstü kongre, yani mahkemenin olağanüstü kongre ile ilgili bir kararı yok. O yüzden olağanüstü kongre yapılabilir' şeklinde bir izlenim var. Mahkemenin İstanbul Olağan İl Kongre süreci ile ilgili tedbir kararı halen geçerli, YSK onu durdurmadı. Fakat bugün yapılan kongre olağanüstü kongre olduğu için 'yapılabilir' şeklinde bir değerlendirme aldım" ifadelerini kullandı.

