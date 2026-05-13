İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında yaşanan Hande Çinkitaş cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülmüş fakat katil zanlısı yıllar geçmesine rağmen bulunamamıştı. Korkunç cinayette tam 25 yıl sonra şok bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Hande Çinkitaş cinayetinde 25 yıl sonra şok gelişme! Babaya müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ı öldüren baba Nezih Çinkitaş hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını bozarak müebbet hapis cezası veren Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onadı. Hande Çinkitaş, 2001 yılında Kadıköy'deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü. Yerel mahkeme baba Nezih Çinkitaş hakkında beraat kararı vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, baba hakkında müebbet hapis cezası vermişti. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin müebbet hapis cezası kararını onadı.

BABA VE ÜVEY ANNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olaydan 19 yıl sonra yani 2020’de olay yerinde elde edilen bulgular Adli Tıp Kuruma’na yeniden gönderildi. Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu. Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.

İKİSİNE DE BERAAT KARARI ÇIKMIŞTI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Karar kamuoyunda büyük tartışma yaratırken, Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer kararı istinafa taşıdı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı olarak yeniden ele alındı.

BERAAT KARARI BOZULDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka uygun bulmadı. Daire, sanık Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti.

BABAYA MÜEBBET HAPİS

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı.

Yargıtay kayıtlarına göre 2024/6820 esas numarasıyla incelenen dosyada karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak “onama” kararı verdi.