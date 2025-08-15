İBB operasyonlarında 44 yeni gözaltı kararı! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de aralarında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında başlatılan operasyonlara yeni bir dalga daha eklendi. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 isim için gözaltı kararı verildi.

BELEDİYE BİNASI DA ARANIYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken Beyoğlu Belediyesi'ne ait binada da giriş çıkışlar kapatılırken, arama çalışması başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 40'ının gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan operasyonun kapsamında ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama yayımlandı. Açıklyamada şu ifadelere yer verildi: "Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

