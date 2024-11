İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Bakan Güler uyardı: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir

12 Kasım 2024 21:36 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:08

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimaline ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tehdit görmese böyle bir uyarı yapmayacağını belirten Bakan Güler, İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceğini dile getirdi. Orta Doğu'da tırmanan gerilime de dikkat çeken Güler, "3. Dünya Savaşı her an çıkabilir" dedi. İşte ayrıntılar...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamasında bulundu. Bakan Güler'in konuşmasından satır başları şöyle:

"TUSAŞ SALDIRISININ ZAMANLAMASI MANİDAR"

"Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum. Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. elbette ki bu saldırı tesadüf değil.

"SAVUNMA SANAYİİMİZDEN RAHATSIZ OLAN BİRÇOK ÜLKE VAR"

İsmi zaten güvenlik. Güvenlik olunca bunun bir ölçüsü yok. Bugün siz 5 birim güvenlik sağladınız. Ben yarın 6 birim daha iyi olur diye düşünürüm. Savunma Sanayiimiz bizim göz bebeğimiz. Ülkemizin şu anda ki savunma sanayi ihracatımızda mükemmel gelişme var. Bundan rahatsız olan bir çok ülke var. Biz onlara hiç bakamdan güvenlik tedbirlerimizi her gün mutlak suretle geliştirmeliyiz. Güvenliğin sonu yoktur. güvenlik her gün her ay her yıl geliştirilmelidir.

TUSAŞ'IN NEDEN HEDEF SEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Her gün yeni bir ürün çıkıyor. mükemmel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbette ki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir.

ÇELİK KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Çelik Kubbe bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor, yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe.

ABD'YE PKK UYARISI: CANIMIZ YANARSA YANINIZI YAKARIZ

5-6 ay önce şehitlerimiz olmuştu onun akabinde de özellikle Suriye’ye PYD’ye çok ağır zayiat verdirdik. Bunu da oradaki dostlarımızla paylaştık ‘Adamlarınıza sahip olun, eğer canımız yanarsa canınızı yakarız. Ve yaptık. Yaptıkları tesisleri yerle bir ettik. Bir daha yaparlarsa biz daha fazlasını yaparız. Artık onların kendi bileceği iş.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız demez. Ama silah bıraktırılır.

Trump'ın tavırla ilgili yorum erken olur. Beklemediğimiz şeyler de gelişebilir. Bizim PKK ile barış diye bir şeyi söz konusu değil. Silah bırakacaklar, teslim olacaklar, ancak bu şekilde bitirebiliriz. Onun dışında söylediğimiz şartlarda hiçbir değişiklik olamaz.

İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRABİLİR Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız iç cephenin öneminden bahsetti ve bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade etti. Ben kendisinin çok haklı olduğunu düşünüyorum çünkü iç cephe bize her zaman lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bütün ülkeyi, toplumu ikaz ediyor.

İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şeyi söyleyebilir mi? Elbette ki saldırabilir. Böyle agresif bir ülke her zaman her şeyi, terör örgütlerini vs. bize karşı kullanabilir.

"3. DÜNYA SAVAŞI HER AN ÇIKABİLİR"

2 tane dünya savaşı yaşadık. Bu savaşların nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Çok ufak sebeplerden. Demek ki çok büyük bir olay gerekmiyor. Her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, planlarımızı yaparız ama kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Hukuki bir süreç var ve bu 2 ay 10 gün sürüyor. 30 Ağustos'ta teğmenler mezun oldu, o gün harp okullarıyla ilişikleri kesildi. 2 aylık süreç 15 Eylül'de başladı. Yani 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Bizim bu tip olaylara bakışımızda disiplin birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı yüksek disiplin kurulunda vereceğiz.

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK BEKLENTİLERİ

Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum. Avrupa'daki birçok ülke de zorunlu askerliğe geri dönüyor Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra. Yani oralarda bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?

TÜRKİYE'NİN BRICS ÜYELİĞİ

Biz 70 yıllık NATO ülkesiyiz. NATO'ya çok ciddi destek veriyoruz. NATO bir güvenlik teşkilatı ama BRICS tamamen apayrı ekonomik bir teşkilat. Olursa ekonomik gelişmemiz açısından önemli sonuçlar doğurabilir. NATO'ya olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

ERDOĞAN İLE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız bugün dünya lideri. Bir şey söylüyorsa eğer karşısındaki insanın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Yani Sayın Esat'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bugün tam bir çatışmalar odağına dönüşmüş Ortadoğu'nun barışa dönüş için bir şans. Bunun sayın Esat'ın daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum."