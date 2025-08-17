Menü Kapat
Arama Kapat
28°
Gündem
İstanbul'da 4 ilçede sahte polis operasyonu! Tek tek yakalandılar

Sosyal medyada kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba-oğulun da aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların evlerinden sahte kimlikler, rozetler ve çok sayıda mühimmat çıktı.

İstanbul, sahte kimlik ve unvanlarla yapılan bir dolandırıcılık olayına daha sahne oldu. Kendilerini polis ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olarak tanıtan baba-oğulun da dahil olduğu 3 kişi hakkında ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul'da 4 ilçede sahte polis operasyonu! Tek tek yakalandılar

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden devletin üst makamlarıyla bağlantıları olduğunu öne sürerek dolandırıcılık yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 Ağustos’ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda baba-oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 ilçede sahte polis operasyonu! Tek tek yakalandılar

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel harekât montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

El birliğiyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.S.’nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydının, oğlu M.E.S.’nin (22) ise 4 kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

