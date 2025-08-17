İstanbul'da 4 ilçede sahte polis operasyonu! Tek tek yakalandılar

İstanbul, sahte kimlik ve unvanlarla yapılan bir dolandırıcılık olayına daha sahne oldu. Kendilerini polis ve Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olarak tanıtan baba-oğulun da dahil olduğu 3 kişi hakkında ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden devletin üst makamlarıyla bağlantıları olduğunu öne sürerek dolandırıcılık yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 Ağustos’ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda baba-oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel harekât montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.S.’nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydının, oğlu M.E.S.’nin (22) ise 4 kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.