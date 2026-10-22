İzmir Konak’ta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon! İzmir Konak'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Operasyonda yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı bulundu. Heykel başı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.



HEYKEL KORUMA ALTINA ALINDI

Heykel başı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu belirlenerek koruma altına alındı.

ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

