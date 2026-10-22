İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon!

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İstanbul
İzmir Konak’ta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.
Heykel başı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu belirlenerek koruma altına alındı.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.