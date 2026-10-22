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Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:53

İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon!

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 bin yıllık Zeus heykeli ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:53

’ta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon!

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İzmir Konak'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.
Operasyonda yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı bulundu.
Heykel başı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon!


HEYKEL KORUMA ALTINA ALINDI

Heykel başı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu belirlenerek koruma altına alındı.

İzmir'de değeri tarihle ölçülen Zeus heykeli için operasyon!

ŞÜPHELİLERE GÖZALTI

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı. 
 

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ETİKETLER
#izmir
#konak
#roma dönemi
#Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
#Zeus Heykel Başı
#Gündem
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