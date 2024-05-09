Kimya fabrikasında patlama! 2. seviye alarm verildi: Ölü ve yaralılar var

09 May 2024 14:11 - Güncelleme : 09 May 2024 14:30

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Ülkenin en büyük sanayi bölgesi olan Map Tha Put eyaletindeki kimya fabrikasının depolama tanklarından birinde yerel saatle 10.30'da patlama oldu.

2. SEVİYE ALARM!

Patlamanın ardından çıkan yangın öğle saatlerinde fabrikadaki diğer tanklara da sıçrayınca bölgede ikinci seviye alarm verildi. İtfaiye ekipleri yaşanan patlamalar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanırken bölge tahliye edildi.

ZEHİRLİ GAZA KARŞI MASKE UYARISI

Map Tha Put Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrika çevresinde bulunan 2 kilometrekarelik alanın tahliye edildiği belirtilerek, halka yangından yayılan zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına yoğun müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yangın saat 16.50'de kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Petrokimya şirketi SCG Chemicals tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.