MSB'den ABD'ye 'GKRY' tepkisi: KKTC’yi yok sayan yaklaşım gözden geçirilmeli

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili "anlaşmayı kınıyoruz" denilen açıklamada "Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

"Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

Ayrıca, bahse konu and ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir – Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı şimdiki hâlini almıştır.”

ABD'YE TEPKİ

MSB kaynakları ABD ile GKRY arasında yapılan ‘Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası’ anlaşmasına tepki göstererek "şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi; Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir." açıklamasını yaptı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Bu kapsamda KKTC’yi yok sayan ve GKRY’yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir. Ayrıca her fırsatta Ada’da adil ve kalıcı barıştan söz eden ABD’nin bu tutumunu, sergileyeceği tarafsız yaklaşım ile de ortaya koymasını bekliyoruz.

Ada’da sürdürülebilir bir çözüm için tek gerçekçi yol "Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü" temelinde işbirliğine dayalı bir ilişkiyle mümkündür.

Türkiye’nin; geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da "garanti ve ittifak anlaşmaları" çerçevesinde her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Türklerinin güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığı tamdır. "

SON 1 HAFTADA 95 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada son bir haftada 95 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.963 oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edildi.

Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekâtlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan

2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

9-10-11 Eylül tarihlerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız; Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü ve Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz."