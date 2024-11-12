Narin Güran kim tarafından öldürüldü? Tüm gözler ikinci duruşmada! Cevap bekleyen 4 soru

12 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:48

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanık amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna karar verirken duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Şimdi ise gözler Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında...Cevaplanmayı bekleyen çok fazla soru var.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Olayla ilgili tüm köyün ifadesine başvurulmuş amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları aynı zamanda İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması tamamlandı. “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan 4 sanık üçüncü günde karar öncesi son sözlerini söylemek için mahkeme salonunda hazır bulundu.

KÜRSÜYE İLK OLARAK SALİM GÜRAN ÇIKTI

Kürsüye ilk olarak amca Salim Güran çıktı. Güran, üzerine atılan suçlamaları kesin bir dille reddetti. Suçsuzum diyerek tahliyesini talep etti. Avukatı da müvekkiline destek verdi katilin itirafçı Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.

NEVZAT BAHTİYAR: NARİN'İ BEN ÖLDÜRMEDİM

Kürsüye çıkan ikinci isim ise Nevzat Bahtiyar oldu. Olayda suçlu olduğunu söyleyen Bahtiyar, Narin’i kendisinin öldürdüğü iddiasını ise reddetti. Avukatı da “İtiraflarının üzerine ekleyecek lafım yoktur, tutukluluk talebini mahkememize bırakıyorum” dedi.

ANNE YÜKSEL GÜRAN: EĞER KATİL BİZSEK BİZİ ASIN

Üçüncü isim ise anne Yüksel Güran oldu. Savunmasını yapan Güran, eşinin ağabeyi Salim Güran ile arasında çıkan ilişki iddialara da cevap verdi. “Hem kızımı vahşete verdim, hem namusumla suçladılar hem de mezarına gidemedim” dedi. Güran son olarak cinayete değindi mahkeme başkanına “Eğer katil bizsek bizi asın” dedi. Savunmasını üstlenen dört avukat ayrı ayrı konuştu. İki avukat tahliyesini talep ederken bir avukat adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Son avukat ise annenin ev hapsi ile cezalandırılması gerektiğini mahkemeye sundu.

ABİ ENES GÜRAN: GÜNLERCE İŞKENCE GÖRDÜM

Kürsüye dördüncü ve son olarak abi Enes Güran çıktı. Kardeşini öldürmekle suçlanmanın çok ağır olduğunu söyleyen Güran günlerce işkence gördüğünü iddia etti. Savunmasını ise dört avukat üstlendi. Konuşma yapan ilk avukat Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıltıldığını söyledi. İddianamenin özenle hazırlanmadığını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Söz alan ikinci avukatta Enes Güran’ın ev hapsi ile cezalandırılmasını istedi. Üçüncü ve dördüncü avukatlarda savunmalarını yapıp tahliye istedi.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece bitti. Narin Güran cinayeti davasında 45 saat boyunca 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık konuştu. Ancak küçük kızın katili yine bulunamadı. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

NARİN CİNAYETİNDE CEVAP BEKLEYEN 4 SORU

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında cevap bekleyen 4 soru var;