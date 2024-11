Otizmli çocuğa işkence ettiler, her detayı rezalet! Görüntüler ortaya çıktı: Bu ilk skandal değil...

24 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 16:41

İstanbul'da otizmli çocuklarını, özel bir eğitim merkezine gönderen aile gördükleri karşısında dehşete düştü. Çocuklarının vücudunda işkence izleri gören aile, hemen durumu ekiplere bildirdi. Kurumdan şikayetçi olan aile, hemşirenin kendilerine yönelik sözlerini duyunca iyice şoke oldu. Hemşirenin aileye 'beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız' dediği öne sürüldü. Öte yandan aynı kurumda çekildiği iddia edilen bir başka görüntüde ise balkonda bir şahsın bir çocuğa şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

İstanbul​'da geçtiğimiz cuma günü Beylikdüzü​ ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bulunan Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde yaşanan olayda; çocuklarını ziyaret etmek için kuruma gelen aileye hemşireler çeşitli bahanelerle çocuğu göstermek istemedi.

ÇOCUKLARININ VÜCUDUNDAKİ İZLERİ GÖREN AİLE DEHŞETE DÜŞÜ

Israrları üzerine yanlarına gelen çocuğu gören ailesi büyük bir şok yaşadı. Çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde darp, ısırma ve yanık izleri vardı. Duruma tepki gösteren aileye kurumun müdürü Aybüke L. isimli şahsın, "Ben buraya yeni geldim. Benimle bir alakası yok. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediği öne sürüldü.

KURUMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca kurumda çalışan İlayda T. isimli hemşirenin ise kendilerine, ‘Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız’ dediğini iddia eden aile, Mor Menekşe Otizm Akademisi kurumundan şikayetçi oldu.

"GÖRÜŞMELERDE ÇOCUĞUN ZAYIFLADIĞINI GÖRDÜM"

Yaşadıkları rezalet durumu anlatan Baba Recep Kaymak, “Bu merkezi sosyal medyada olsun birçok mecrada araştırdık ve iyi olduğuna dair kanıya vardık kendimizce. Biz çocuğumuzu oraya götürdüğümüzde bize söylenen, ‘çocuğumuzun tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağı ve çocuğumuzun daha iyi bir duruma geleceği’ idi. Yeter ki çocuğumuz kendini ifade edebilsin, tuvalet eğitimini alabilsin diye bıraktık. Çocukla her Cuma günü annem ve ben görüntülü görüşme şeklinde görüşüyorduk. Ben görüşmelerde çocuğun zayıfladığını gördüm. Neden diye sorduğum da bana ‘ çocuğunuz yemiyor’ şeklinde şeyler söylediler. Birkaç defa da çocuğu fiziksel olarak görmek istediğimde de bunun uygun olmadığını söylediler. Kurallara uygun değilmiş" diye konuştu

BABA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Çocuğu ziyaret etmek için İstanbul'a geldiğini anlatan baba Kaymak, "Mor Menekşe Otizm Merkezi’nin girişinde gördüğüm şey benim için hayatımda görebileceğim en kötü şey olabilirdi. Oraya gittiğimde 8 tane otizmli kız çocuğunun ayaklarında terlik, çorap hiçbir şey yok o şekilde dışarıda birisi yere düşmüş ağzı kanıyor. Çok kötü bir durumdalardı. Oradaki bulunan bir hemşireye kapıyı açın çocuğumuz var içeride göreceğiz dedi. Giremezsiniz dediler. Biz de ısrarcı olduk. İçeri girdik. İçeri girdiğimizde bizi ana binaya almadılar. Ama ben dedim ki ana binayı görmek istiyorum dedim. Bunu kabul etmediler. Bizi bekleme salonuna aldılar. Bekleme salonu da pislik içindeydi. Bekleme salonundayken çocuğumun uyuduğunu söylediler. Ben de çocuğumun getirilmesi için ısrarcı oldum. Çocuğum geldi. Çocuğumun üzerindeki hiçbir kıyafet bize ait değildi. Çocuğuma o an buldukları bir kıyafet ve ayakkabı giydirmişlerdi. Giydirdikleri ayakkabı da ayağına 5 numara büyüktü. Çocuğun sol boyun kısmında gördüğüm morluktan dolayı üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladığımda çocuğun kolunda, omzunda, sırt bölgesinde ve ayak bileğinde morluklar olduğunu gördüm. Bu morlukların sopayla vurularak olduğunu anlayabiliyorsunuz. Olay yerine polis çağırdım. Oradaki hemşireler 'biz göreve yeni geldik biz yapmadık' dediler. Bana müdürü diyor ki 'ben 24 Temmuz’da işe başladım'. Bu çocuğun hiçbir raporu yok muydu? Bu çocuk bu hale nasıl geldi. Karakola gittik ve şikayette bulunduk. Her yere yazdık. Ben şu an çocuğumu aldık. Benim çocuğum bir şekilde tedavisini görüp iyileşecek. Ama orada bulunan 70 çocuk hiç iyi durumda değil” ifadelerini kullandı.

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Öte yandan aynı kurumda çekildiği iddia edilen bir başka görüntüde balkonda bir şahsın bir çocuğa şiddet uyguladığı anlar yer aldı.