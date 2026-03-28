Restoran ve kafelerde yeni dönem! Artık içerik belirtmek zorunlu: İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığını korumak adına düğmeye bastı. Bundan böyle restoran, kafe, kantin ve yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde yemek içeriklerinin bulunduğu bilgilere karekod (QR) aracılığıyla ulaşılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerindeki yiyeceklerin şeffaflığını hedefleyen uygulamayı duyurdu. Yeni döneme göre işletmelere; sundukları yemeklerin içeriğini vatandaş ile paylaşma zorunluluğu getirildi. İçeriklerde alerjen uyarıları ve kalori değerleri de bildirilmek zorunda olacak. İşletmeler, gıdaların içerikleri ile alerjen bilgilerini menüler, duvar tahtaları ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla da sunabilecek.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde yiyeceklerin içeriğinin şeffaf hale getirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlattı.
İşletmelere, sundukları yemeklerin içeriğini vatandaş ile paylaşma zorunluluğu getirildi.
İçeriklerde alerjen uyarıları ve kalori değerleri de bildirilmek zorunda olacak.
İşletmeler, gıda içerikleri ve alerjen bilgilerini menüler, duvar tahtaları, broşürler, dijital ekranlar veya karekod (QR) aracılığıyla sunabilecek.
Karekod ile bilgi veriliyorsa, işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısı asması zorunlu olacak.
Uygulamanın amacı, tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak ve dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak.
MÜŞTERİLER QR KOD İLE ULAŞABİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği vurgulanan paylaşımda restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde, menülerin yanında gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirildiği ifade edildi.

Paylaşımda restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."

