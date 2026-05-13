Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ruhi Çenet'in hantavirüs test sonuçları belli oldu

Arjantin’den yola çıkan ve hantavirüs kabusu yaşayan MV Hondius gemisinin yolcularından biri olan Ruhi Çenet'ten yeni bir açıklama geldi Çenet , Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tüm testlerin negatif olduğunu duyurdu.

Ruhi Çenet'in hantavirüs test sonuçları belli oldu
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 08:07

Arjantin’den yola çıkan ve 23 ülkeden 150'den fazla yolcusu bulunan MV Hondius isimli gemi okyanusun ortasında kabusu ile dünyanın gündemine oturdu. Arjantin'den Batı Afrika’da yer alan Cabo Verde'ye giden gemide bazı yolcuların virüs nedeniyle öldüğü açıklanırken, aynı gemide YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan 'in de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Arjantin'den yola çıkan MV Hondius gemisinde hantavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınan ve test sonuçları negatif çıkan YouTuber Ruhi Çenet'in durumu hakkında bilgi verildi.
Arjantin'den Batı Afrika'ya giden MV Hondius gemisinde hantavirüs nedeniyle ölümler yaşandığı bildirilmişti.
YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Ruhi Çenet'in de aynı gemide olduğu ortaya çıkmıştı.
Ruhi Çenet, Sağlık Bakanlığı gözetiminde yapılan kan, idrar ve tükürük testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Çenet, düğüne katıldığı için tepki çektiğini ve ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirtti.
Gemideki durumu düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendiğini ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattığını ifade etti.
RUHİ ÇENET'İN HANTAVİRÜS TEST SONUCU NE?

Ruhi Çenet, sosyal medya hesapları üzerinden sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Düğüne katıldığı için tepkileri üzerinde toplayan Çenet, ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini açıkladı. Çenet, gözetiminde yapılan tüm testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

"SONUÇLARIM NEGATİF"

Çenet, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım. Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti. Hiçbir zaman 'Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak' gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım" ifadelerini kullandı.

