Ruhi Çenet'in hantavirüs test sonuçları belli oldu

Arjantin’den yola çıkan ve 23 ülkeden 150'den fazla yolcusu bulunan MV Hondius isimli gemi okyanusun ortasında hantavirüs kabusu ile dünyanın gündemine oturdu. Arjantin'den Batı Afrika’da yer alan Cabo Verde'ye giden gemide bazı yolcuların virüs nedeniyle öldüğü açıklanırken, aynı gemide YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Ruhi Çenet'in de bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Ruhi Çenet, sosyal medya hesapları üzerinden sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Düğüne katıldığı için tepkileri üzerinde toplayan Çenet, ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini açıkladı. Çenet, Sağlık Bakanlığı gözetiminde yapılan tüm testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Çenet, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım. Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti. Hiçbir zaman 'Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak' gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım" ifadelerini kullandı.