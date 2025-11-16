Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand tahliye mi edildi? Tartışılan fotoğrafın gizemi çözüldü

Şule Çet cinayeti davasının hükümlüsü Berk Akand'ın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı tepkiye neden oldu. Akand'ın davadan tahliye edildiği yönündeki söylentiler sonrası Adalet Bakanlığı açıklama yayımladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand tahliye mi edildi? Tartışılan fotoğrafın gizemi çözüldü
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 20:05

, Şule Çet cinayetine ilişkin davada hükümlü Berk Akand’ın edildiği yönünde sosyal medyada yayılan algı sonrası açıklama yaptı. Akand'ın o fotoğrafı açık ceza infaz kurumundayken izinli durumda paylaştığı ortaya çıktı.

Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand tahliye mi edildi? Tartışılan fotoğrafın gizemi çözüldü


ŞULE ÇET DAVASINDA BERK AKAND TAHLİYE Mİ OLDU?

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında, kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır" denildi.

Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand tahliye mi edildi? Tartışılan fotoğrafın gizemi çözüldü

İZİN DÖNEMİ SIRASINDAKİ PAYLAŞIMA CEZA

Berk Akand’ın yeni infaz yasası kapsamında kapalı ceza infaz kurumundan, açık ceza infaz kurumuna nakledildiği belirtilen açıklamada, "Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Mayıs 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir. Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şule Çet cinayeti hükümlüsü Berk Akand tahliye mi edildi? Tartışılan fotoğrafın gizemi çözüldü
ETİKETLER
#tahliye
#adalet bakanlığı
#Şule Çet Cinayeti
#Berk Akand
#Açık Ceza Infaz Kurumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.