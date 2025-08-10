Türkiye için korkutan uyarı! 6 bölge çok kritik: Büyük bir felaketle karşı karşıya

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle, aniden ortaya çıkan ve ciddi zararlara yol açan yaz sellerindeki artış dikkat çekiyor. Prof. Dr. Murat Türkeş, yaz sellerinin; kısa süreli ve şiddetli sağanaklar sonucunda, kuru toprağa düşen iri yağmur veya dolu tanelerinin yüzeysel akışa geçmesiyle oluştuğunu belirtti.

ŞİDDETİ KATLANARAK İLERLİYOR!

Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle bu tür sellerin hem sıklığının hem de şiddetinin arttığını vurgulayan Türkeş, “Kentleşme de bu süreçte etkili. Bunun en çarpıcı örneği, 11 Ağustos 2021’de Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşandı. Bu felaket, sadece bir doğal afet değil; aynı zamanda doğayla insan yerleşimlerinin daha dengeli kurgulanması gerektiğini hatırlatan bir olaydı" ifadelerini kullandı.

"KONVEKTİF KARARSIZLIK OLUŞUYOR"

Bozulmuş arazi yapısı, eski dere yataklarının kapatılması, akarsuların yok olması, yanlış yerleşim alanları ve ormansızlaşma gibi etkenlerin yaz sağanaklarının etkisini artırdığına dikkat çeken Türkeş, "Buharlaşma arttıkça atmosferdeki nem yükseliyor, ısınan hava daha fazla nem tutabiliyor. Nemli ve sıcak hava kütlesine soğuk hava sokulduğunda ya da karşılaştıklarında konvektif kararsızlık oluşuyor. Bu da şiddetli sağanaklara ve gök gürültülü yağışlara neden oluyor. Bu yağışlar akarsuların taşmasına, sellere, heyelanlara ve su baskınlarına neden oluyor. Yaz mevsiminde, iklim değişikliğiyle havanın çok sıcak ve nemli, yağışa dönüşebilir su miktarının yüksek olduğu dönemlerde, her türlü yağış yaz sellerine neden olabilecek kuvvette ve gök gürültülü sağanaklar şeklinde düşebilir" dedi.

"COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ FELAKETLERE NEDEN OLUYOR"

Yaz sellerinin çoğunlukla Muson Asya'sı, tropikal, subtropikal iklimin egemen olduğu bölgelerde yaşandığına işaret eden Türkeş, son yıllarda iklim değişikliğiyle orta enlemlerde de etkili olmaya başladığını söyledi. Türkiye'de, en büyük sel felaketlerinin kuzeybatıda, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, Kuzeydoğu ve Güneybatı Anadolu'da, İç ve Güneydoğu Anadolu'da görüldüğünü aktaran Türkeş, bu yörelerin kendi coğrafi özelliklerinin felaketlere neden olduğunu anlattı.

"AVRUPA'DA İYİ YÖNETİLEN BÜTÜN AKARSU SİSTEMLERİ TAŞIYOR"

Türkeş, normal koşullarda 100 veya 500 yılda bir oluşma olasılığı olan yağışların bile daha sık görülmeye başlandığına dikkati çekerek, "Avrupa'da bile normalde iyi yönetilen bütün akarsu sistemleri taşıyor, sel önleme setleri, teknik yapılar yetersiz oluyor, kentler taşan akarsudan çok fazla etkileniyor ve sel sularının çekilmesi uzun süre alabiliyor" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN DÜNYADA ALTYAPILAR DEĞİŞMEK ZORUNDA"

İspanya ve Texas'ta bu yıl yaşanan sellere vurgu yapan Türkeş, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle, önümüzdeki 50 yıl içerisinde aşırı yağışların yol açacağı taşkınları, selleri, su baskınlarını giderek artan sıklık ve şiddette yaşayacağız. Artık bütün dünyada altyapılar değişmek zorunda. O yüzden kentlere çok iyi tasarlanmış, kentin fiziki coğrafya özelliklerini, topografyasını, akarsu jeomorfolojisini, doğal akarsu ağını, sosyoekonomik yapılarını, nüfusunu, olanakları dikkate alacak şekilde yağmur suyu drenaj sistemi oluşturulması gerekiyor. Kanalizasyon sisteminde ayrı şekilde yağmur suyunu toplama, dağıtma ve uzaklaştırma sistemleri kurulmalı." şeklinde konuştu. Türkeş, kentlerde yok edilen bütün eski akarsu sistemlerinin taşkın yataklarıyla birlikte korumaya alınması, çevresindeki kentleşmenin kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.