Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'nin tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 12:49

Bakan Tunç, 'nin kararı hakkında konuştu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

"MAHKEME SÜRECİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir karar söz konusuydu. Bildiğiniz üzere, 2009 yılından bu yana tutukluluk hali devam eden ve “Kobani davası” olarak bilinen davayla ilgili olarak şu anda istinaf süreci devam etmektedir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nde görülen dava kapsamında, tutuklulukla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı yönünden yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal tespiti yapılmıştır.

Bu kararın, Büyük Daire’de görüşülmesi talebi, beş kişilik panel tarafından değerlendirilmiş ancak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla daire kararı bu yönüyle kesinleşmiştir.

Söz konusu daire kararının, şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne ulaşması veya ilgililer tarafından mahkemeye sunulması halinde, mahkeme bu hususu değerlendirecektir.

Bu nedenle, süreci ve mahkemenin değerlendirmesini birlikte beklemek gerekmektedir"

Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

'TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de grup toplantısının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik soruya, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında başvurusu yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden 'nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük'ten Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilme ihtimaline tepki: Siyasete göre değil vicdanınıza göre tavır alın! Erdoğan'a da TRT çağrısı yaptı
Selahattin Demirtaş için MHP'den bir açıklama daha! Feti Yıldız sürecin nasıl işleyeceğini anlattı: Tahliye kararı verilecektir
ETİKETLER
#Türkiye
#tahliye
#adalet bakanlığı
#selahattin demirtaş
#Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.