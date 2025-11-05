Bakan Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması! 'Karar kesinleşti'

Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı hakkında konuştu. Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME SÜRECİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir karar söz konusuydu. Bildiğiniz üzere, 2009 yılından bu yana tutukluluk hali devam eden ve “Kobani davası” olarak bilinen davayla ilgili olarak şu anda istinaf süreci devam etmektedir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nde görülen dava kapsamında, tutuklulukla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı yönünden yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal tespiti yapılmıştır.

Bu kararın, Büyük Daire’de görüşülmesi talebi, beş kişilik panel tarafından değerlendirilmiş ancak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla daire kararı bu yönüyle kesinleşmiştir.

Söz konusu daire kararının, şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne ulaşması veya ilgililer tarafından mahkemeye sunulması halinde, mahkeme bu hususu değerlendirecektir.

Bu nedenle, süreci ve mahkemenin değerlendirmesini birlikte beklemek gerekmektedir"

'TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de grup toplantısının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik soruya, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Söz konusu kararın ardından avukatlar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. Avukatlar, 2. kez yapılan tahliye başvurusu yapmış oldu.