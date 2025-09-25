Uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatöründen acı haber!

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada uçurumdan yuvarlanan kepçenin operatörü hayatını kaybetti. Olay, Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ülker'in (49) kullandığı kepçe, hafriyat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İŞ KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kepçe operatörü Ülker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz işçinin cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.