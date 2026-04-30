Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki adımlarına bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan incelemelerde, üniversite bölgesinde petrol rezervi keşfedildiği bildirildi. Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding'e bağlı PETAR A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında üniversite arazisinde yapılacak çalışmalarda bulunacak petrolün satış hasılatı üzerinden yüzde 3 oranında üniversiteye pay verilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Üniversite kampüsünde petrol bulundu! 6 kuyu açılacak: Günlük 150 varil üretim Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda bir adım olarak, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde petrol rezervi keşfedildi. Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding'e bağlı PETAR A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında üniversite arazisinde petrol bulunacak. Üniversiteye ait Diyarbakır Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan alanda sismik arama çalışmaları yapıldı. Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda, Hukuk Fakültesi arka mevkiinde 18 bin 465 metrekare ve futbol sahası alt mevkiinde 27 bin 328 metrekarelik alanlar olmak üzere toplam 45 bin 794 metrekare sahada çalışmalar yapılacak. İki ayrı lokasyonda toplam 6 sondaj kuyusu açılması hedefleniyor. Petrol tespit edilmesi halinde 6 kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması planlanıyor. Üretilecek petrolün satış hasılatı üzerinden yüzde 3 oranında üniversiteye pay verilecek.

ALANIN 10 YILLIĞINA KİRALANMASI TALEP EDİLDİ

Üniversiteye ait Diyarbakır Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecek. Hukuk Fakültesi arka mevkiinde yer alan 18 bin 465 metrekare büyüklüğündeki alan ile futbol sahası alt mevkiinde bulunan 27 bin 328 metrekareliklik alan olmak üzere, yollar dahil toplam 45 bin 794 metrekarelik sahada çalışmalar yapılacak.

6 KUYU AÇILACAK

Her bir lokasyonda üç sondaj kuyusu açılması, toplamda 6 kuyunun faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Sondaj çalışmalarının kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol tespit edilmesi halinde 6 kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması planlanıyor. Bu miktar yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor.