Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Fenomenler sağlığı etkileyen tavsiyelerden uzak dursun!

GİRİŞ:
2025-04-08
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
2025-04-08
saat ikonu 16:17

Vücudun en ihtiyacı olan vitaminlerden biri olan D vitaminin fazla alındığında zararlı olabileceğini biliyor musunuz? Vücut, aşırı D vitamini alımını tolere edemez ve bu durum hipervitaminoz D olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Diğer vitaminlerin fazlalığı vücuttan atılırken, D vitamini fazla alındığında kalsiyum seviyeleri yükselir ve bu da böbrek taşlarına, böbrek hasarına, kemiklerin zayıflamasına, kalp ritim bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sosyal medyada doktor olmayan birçok kişinin sağlık konularında öneri vermesi bilinçsizce yapılan davranışların başında geliyor. Fenomenlerin sağlık konularında tavsiye vermelerine de bir yasak gelmeli. Yüksek takipçili kişiler, herhangi bir araştırma yapmadan vitamin tavsiye etmesi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

D vitamini, genellikle güneş ışığı, besinler ve takviyelerle alınır. Fazla alındığında zararlı olduğundan D vitamini takviyesi alırken, doktorun önerdiği dozda kalmak önemlidir.

D vitamini kullanım miktarı, kişisel ihtiyaçlara ve sağlık durumuna bağlı olarak değişir, ancak genel bir rehber olarak şu şekilde bir yaklaşım kullanılabilir:

D Vitamini Günlük Alım Miktarı

Yetişkinler için D vitamini ortalama günlük önerilen miktar 600-800 IU (uluslararası birim) arasındadır. Ancak bazı durumlarda (örneğin, D vitamini eksikliği veya osteoporoz gibi hastalıklar) doktorlar 1.000-2.000 IU kadar bir doz önerebilir. Çocuklar için D vitamini kullanımı ise, 400-600 IU, yaşa göre değişir.

D vitamini, yağda çözünen bir vitamin olduğundan, en iyi şekilde yemekle birlikte alınır. D vitaminleri damla ve tablet formlarında olabilir. Bu sebeple damla şeklinde alınan D vitamini yemekle birlikte (özellikle yağlı bir yemekle) almak daha etkili olacaktır. D vitamini günün herhangi bir saatinde alınabilir.

Eskiden vitaminler yüksek miktarda düzensiz şekilde alınması gereken vitaminler son yapılan araştırmalara göre, günlük düzenli ve doktorların belirlediği ölçülerde alınması gerektiğini savunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.