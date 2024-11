Gelen bir daha geliyor! Dünyanın üçüncüsü, Avrupa'nın en büyüğü: Altınbeşik Mağarası rekorlara doymuyor

03 Kasım 2024 10:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:52

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncüsü Altınbeşik Mağarası rekorlara doymuyor. Avrupa'nın en büyüğü olan mağara tüm yıllara göre rekor üzerine rekor kırıyor. Ziyaretçi istatistiklerinin anlatıldığı mağarada yeni hedefler de belli oldu.

Her mevsimde turistlerin ilgi odağı ülke olan Türkiye’de yeni bölgelerin keşfi tutkunları mest ediyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’de eski yerleşim yerleri ve yapıtlar ortaya çıkıyor. Antalya​'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye​'nin ve Avrupa'nın en büyük yeraltı gölü Mağarası olan Altınbeşik Mağarası büyük ilgi görüyor.

Ziyaretçi akınına uğrayan mağarayı 2023 yılında 130 bin kişi ziyaret ederken bu yıl ise yılın ilk 10 ayında 180 bin ziyaretçiyi aştı. Hedef ise yılsonunda 200 bin ziyaretçi sayısını aşmak. Turkuaz renkteki suyun üzerinde gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet kösesine hayran kalıyor.

GÜNDE ORTALAMA BİN ZİYARETÇİ

İbradı Belediyesi çalışanı Altınbeşik Mağarası sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, mağaranın işletmesini İbradı Belediyesinin yürüttüğünü belirterek, “Sonbahar döneminde özellikle akın akın yabancı ziyaretçiler geliyor. Yabancı ziyaretçilerimizde büyük artış oldu. Turizm şirketleri tarafından turlar düzenleniyor. Şu anda günde ortalama bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizden özellikle Alman, İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun rağbet görüyor. İnsanlar her yerden akın akın geliyor. Buda günlük bin kişi ziyaretçi sayısına tekamül ediyor. Mağaramıza halen akın akın ziyaretçi geliyor” diye konuştu.

“YIL SONU 200 BİN ZİYARETÇİYİ AŞACAĞIZ”

Hedeflerine her geçen yıl yaklaştıklarını anlatan Ünlüsoy, “Bu yılki hedefimiz 200 bin ziyaretçiye ulaşmaktı. Nitekim de yıl sonu hedefimize ulaşacağız. İlk kez 200 bin bandını geçmiş olacağız ve bugüne kadar görülmemiş rekoru yakalamış olacağız. Mağaranın işletmesini 2021 yılından itibaren İbradı Belediyesi tarafından işletilmektedir. Rehber arkadaşlarımız mağaranın içini ve dışını bölgenin tamamını anlatarak 15-20 dakikalık tur yapıyoruz. Turistler Altınbeşik Mağarasının ambiyansına hayran kalıyorlar. Özellikle mağaranın içerisinin yazın ve kışın 17 derece sıcaklığı olması da onlar için çok daha ilginç oluyor’’ dedi.

“ÜLKEMİZİN HER YERİ BİR BAŞKA GÜZEL”

Aslen Aydın ilinden olan ve Aydın ilinden Almanya'ya bebek iken giden Mehmet Onay Almanya'da yaşadığını ve yılda 2 kez Türkiye'ye geldiğini söyledi. Çok küçük yaşta Almanya'ya gittiklerini anlatan Onay, “Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dan iş arkadaşım ile birlikte Antalya'ya tatile geldim. Daha önce Temmuz - Ağustos ayında kendi memleketim olan Aydın'a geldim. Bu yıl kültür elçisi olarak iş arkadaşımı ile birlikte ikinci kez ülkeme geldim. Kendi ülkemi arkadaşıma daha iyi tanıtmak için arkadaşım ile birlikte Altınbeşik mağarasına geldik.. Arkadaşım da mağarayı çok beğendi. Arkadaşımda kültürel gezileri çok seviyor. Mağaranın içerisi gerçekten süper. Sadece su seviyesi şu an biraz düşmüş. İçerisinin ışıklandırılması, görünümü harika. Botları kullanan arkadaşlar tam bir profesyonel, içerisinin tanıtımını harika yapıyorlar. Ayrıca resim çekmemizde her türlü yardımı sağlıyorlar. Bizim ülkemizin her yeri bir cennet. Fethiye, Saklıkent, Kapadokya, Didim, Kuşadası gibi tarihi yerlerimiz çok güzel’’ dedi.

YILDA 2 KEZ GELİYORLAR

Almanya'dan bu yıl Türkiye'ye ikinci kez gelerek, tekrar ikinci kez Altınbeşik Mağarasını Alman bayan arkadaşı Ruth Beucke (69) ile birlikte gezmeye gelen Alman Jurgen Hubl(69), Türkiye'ye her yıl mutlaka geliyorum. Bazen yılda 2 kez geliyorum. Bu yıl nisan ayında geldiğimde Altınbeşik mağarasına gelmiştim. İlk gelişimdeki hayranlığımı anlatamam. Burayı göstermek için ikinci gelişimde ise arkadaşlarımı getirdim. Arkadaşlarımda mağarayı çok beğendiler ve hayran kaldılar. Bu muhteşem mağaraya yeniden gelip görmek beni çok mutlu etti” diye konuştu.