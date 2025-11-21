Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan sık sık ayrılıp barışmalarıyla magazin gündeminde yer aldı. Lucas Torreira, Ece Erken'e geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemiş ve çok konuşulmuştu. Devrim Özkan'ı takibe de alan Torreira son hamlesiyle şaşırttı.

Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek
21.11.2025
21.11.2025
Galatasaraylı futbolcu ile oyuncu , geçmişte iki kez ayrılıp barışmış ve magazin gündeminde yer almıştı. Lucas Torreira, 'e geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemiş, barışmak istediğini dile getirmişti.

LUCAS TORREIRA HAREKETE GEÇTİ

'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın adı Devrim Özkan ile ayrıldıktan sonra birçok kişiyle anılmıştı. Devrim Özkan'ı unutamadığını söyleyen Lucas Torreira harekete geçti.

Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ece Erken, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hala çok aşık olduğunu söylemişti. Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.

DEVRİM ÖZKAN'IN KAPISINA YÜZÜKLE GİDECEK

Ece Erken, Lucas Torreira ile konuştuğunu belirterek, "Açıkça sordum 'Devrim'i aldattın mı?' diye. kesinlikle öyle bir şey yok. Devrim'e çok aşık" diyerek ikili arasında aldatmanın kesinlikle olmadığını dile getirdi. Ece Erken ayrıca Devrim Özkan'a seslenerek, "Yakında yüzükle kapına dayanabilir" dedi.

Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek
ETİKETLER
#galatasaray
#lucas torreira
#aşk
#devrim özkan
#barışma
#ece erken
#Ayrılış
#Magazin
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
