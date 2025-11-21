Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış ve magazin gündeminde yer almıştı. Lucas Torreira, Ece Erken'e geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemiş, barışmak istediğini dile getirmişti.

LUCAS TORREIRA HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın adı Devrim Özkan ile ayrıldıktan sonra birçok kişiyle anılmıştı. Devrim Özkan'ı unutamadığını söyleyen Lucas Torreira harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Ece Erken, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hala çok aşık olduğunu söylemişti. Ünlü futbolcu Devrim Özkan’ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torreira’nın takibine henüz dönüş yapmadı.

DEVRİM ÖZKAN'IN KAPISINA YÜZÜKLE GİDECEK

Ece Erken, Lucas Torreira ile konuştuğunu belirterek, "Açıkça sordum 'Devrim'i aldattın mı?' diye. kesinlikle öyle bir şey yok. Devrim'e çok aşık" diyerek ikili arasında aldatmanın kesinlikle olmadığını dile getirdi. Ece Erken ayrıca Devrim Özkan'a seslenerek, "Yakında yüzükle kapına dayanabilir" dedi.