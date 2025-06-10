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 | Dilek Ulusan

Funk müziğin efsane ismi Sly Stone hayatını kaybetti

Sly and the Family Stone grubunun lideri Sly Stone, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinden yapılan açıklamada, Stone'un KOAH ve diğer sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Funk müziğin efsane ismi Sly Stone hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 12:07

Sahne adı olan Sly Stone ile tanınan Sylvester Stewart, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri ve ailesi büyük üzüntü yaşarken, Sly Stone, 1967 yılında Sly and the Family Stone'u kurarak dünya çapında üne kavuşmmuştu.

SLY STONE HAYATINI KAYBETTİ

Sly Stone'nun ailesinin açıklamasında; "Sly, üç çocuğu, en yakın arkadaşı ve geniş ailesi ile çevrili huzur içinde hayata veda etti. Onun yokluğuna yas tutarken, onun olağanüstü müzik mirasının gelecek nesiller boyunca yankı vermeye ve ilham vermeye devam edeceğini bilmekle teselli buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Funk müziğin efsane ismi Sly Stone hayatını kaybetti

Sly Stone, 1967 yılında Sly and the Family Stone'u kurdu. 1960'ların sonu ve 1970'lerde "Dance to the Music", "I Want to Take You Higher", "Family Affair", "Everyday People", "If You Want Me to Stay" ve "Hot Fun in the Summertime" gibi hitlerle tanındı.

Funk müziğin efsane ismi Sly Stone hayatını kaybetti
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