Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici’nin son halini görenler inanamadı! Verdiği kilolarla dikkat çekti

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, müzik yeteneğiyle bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Güçlü sesi ve müzik yeteneğiyle adını geniş kitlelere duyuran Naz Şenlendirici, bu kez son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Naz Şenlendirici’nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Muhteşem sesinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündemde yerini alan Naz Şenlendirici, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici’nin inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Naz Şenlendirici’nin son hali…

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ’NİN KIZI NAZ ŞENLENDİRİCİ’NİN SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI!

Türkiye’nin önde gelen klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’nin kızı Naz Şenlendirici, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem sosyal medya hesabından yaptığı müzik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Naz Şenlendirici, sesiyle adeta kendine hayran bırakmıştı. Güçlü sesi ve müzik yeteneğiyle adını geniş kitlelere duyuran Naz Şenlendirici, bu kez son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Hüsnü Şenlendirici’nin Nazire Şenlendirici ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Naz Şenlendirici, gözlerden uzak büyümüştü. Son yıllarda en az babası kadar dikkatleri üzerine çeken Naz Şenlendirici, özellikle güçlü sesi ve etkileyici müzik performansıyla adından söz ettirmişti. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Naz Şenlendirici, sesiyle Sibel Can’a da benzetilmişti.

Zaman zaman babası Hüsnü Şenlendirici ile sahne alan Naz Şenlendirici, Hakan Altun ve Tan Taşçı gibi isimlerle de sahne aldı ve düetler yaptı. Şimdilerde etkileyici müzik kariyerinin yanı sıra son haliyle dikkatleri üzerine çeken Naz Şenlendirici, görenleri şaşkına çevirdi. Naz Şenlendirici’nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

NAZ ŞENLENDİRİCİ VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ!

Hüsnü Şenlendirici’nin kızı olarak tanınan Naz Şenlendirici, özellikle geçtiğimiz yıl babasının paylaştığı videolarla magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Muhteşem sesi ve etkileyici performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Naz Şenlendirici, bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.

Annesi Nazire Şenlendirici'ye benzerliğiyle zaman zaman gündeme gelen Naz Şenlendirici, geçtiğimiz yıl tüp mide ameliyatı olmuştu. Ameliyatın ardından yeni bir görünüme kavuşan Naz Şenlendirici, verdiği kilolarla görenleri şaşkına çevirdi. Naz Şenlendirici’nin muhteşem değişimi adeta ağızları açık bıraktı.