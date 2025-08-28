Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mavi Vatan Günü etkinliğinde renkli anlar yaşandı. Etkinliğe katılan tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisini ziyarete gelen bir misafirin esprili Fenerbahçe sorusuyla karşılaştı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 16:46

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Katılan isimler arasında İlber Ortalı da yer aldı.

İLBER ORTAYLI'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Misafir, ’ya dönerek, “Sizi Fenerbahçeli yapacağız hocam” demesi üzerine Ortaylı’dan ise beklenmedik ve mizahi bir cevap gecikmedi.

İlber Ortaylı çıkışına, “Yok yok, selam söyleyin kendisine. Allah korusun da bizi uzak tutsun.” sözleriyle cevap verdi.

İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!

Alanda bulunan misafirler bu sözler karşısında kahkahaya boğuldu. Ortaylı’nın esprili üslubu, etkinliğe neşe kattı. Hem akademik hem de sosyal yönüyle tanınan Ortaylı, bu sözleriyle bir kez daha neşeli mizacını ve hazırcevap tavrını gözler önüne serdi.

Etkinlik, savunma sanayiinden denizcilik tarihine uzanan çeşitli konularla devam ederken, Ortaylı’nın sözleri günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!

İber Ortaylı, daha önce hangi takıma daha çok sempati duyuyorsunuz? sorusuna ise, ' ve aynı zamanda ' cevabını verdi. İlber Ortaylı ayrıca "Çarşı milli bir müessesedir" dedi.

İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!
