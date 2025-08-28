İlber Ortaylı'dan Fenerbahçeli olma teklifine esprili cevap!

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Katılan isimler arasında İlber Ortalı da yer aldı.

İLBER ORTAYLI'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Misafir, İlber Ortaylı’ya dönerek, “Sizi Fenerbahçeli yapacağız hocam” demesi üzerine Ortaylı’dan ise beklenmedik ve mizahi bir cevap gecikmedi.

İlber Ortaylı Fenerbahçe çıkışına, “Yok yok, selam söyleyin kendisine. Allah korusun da bizi uzak tutsun.” sözleriyle cevap verdi.

Alanda bulunan misafirler bu sözler karşısında kahkahaya boğuldu. Ortaylı’nın esprili üslubu, etkinliğe neşe kattı. Hem akademik hem de sosyal yönüyle tanınan Ortaylı, bu sözleriyle bir kez daha neşeli mizacını ve hazırcevap tavrını gözler önüne serdi.

Etkinlik, savunma sanayiinden denizcilik tarihine uzanan çeşitli konularla devam ederken, Ortaylı’nın sözleri günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İber Ortaylı, daha önce hangi takıma daha çok sempati duyuyorsunuz? sorusuna ise, 'Beşiktaş ve aynı zamanda Çarşı' cevabını verdi. İlber Ortaylı ayrıca "Çarşı milli bir müessesedir" dedi.