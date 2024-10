Jared Leto konser için İstanbul'a geldi! İlk yediği yemeği sosyal medyadan paylaştı

28 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:30

Oscar’lı oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, kardeşinin de içinde olduğu müzik grubu 'Thirty Seconds to Mars'la İstanbul’a konser için geldi. Ünlü sanatçı, konser öncesi makarna yemeğe gitti.

Oscar ve Altın Küre ödüllü bir oyuncu Jared Leto, kardeşi Shannon Leto ile birlikte kurduğu 'Thirty Seconds to Mars' ile beraber dünya turuna çıktı. İstanbul​'a gelen Jared Leto, kendini sokaklara attı. İstanbul'dan paylaşım yapan Jared Leto'nun ilk adresi makarnacı oldu.

JARED LETO İSTANBUL'DA MAKARNACIYA GİTTİ

Leto, 'Seasons World' adlı turne kapsamında İstanbul'da kardeşiyle birlikte sahne aldı. Thirty Seconds to Mars, son albümleri 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'i 15 Eylül'de çıkarmıştı.

Ülker Sports Arena’da konser veren Jared leto ve kardeşi Shannon Leto, Türk hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. 52 yaşındaki Leto, kendini İstanbul sokaklarına bıraktı. İlk olarak makarna​ yemeğe giden Jared Leto, çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jared Leto'ya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İstanbul'a gelip neden makarna yemeğe gittin?", "Kebap, lahmacun yemek varken neden makarna" gibi yorumlar yapıldı.