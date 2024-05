Müjde Uzman ‘Tükenmişlik sendromu’ haberlerine sitem etti!

22 May 2024 14:26 - Güncelleme : 22 May 2024 15:08

Ünlü oyuncu Müjde Uzman, dün yaptığı açıklaması içinde yer alan 'Hayatımda ilk defa tükendim' cümlesinin yanlış anlaşıldığını, belirterek tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını açıkladı. Astım tedavisini gördüğünü belirten oyuncu, "Astımım var, astım tedavisi görüyorum. Bu da zaten senede bir iki kere olan bir kriz. İki konuyu bir birinden ayıralım." dedi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEDİM"

Psikolojik tedavisi görmediğini belirten oyuncu, "Benim için popülerlik, tanınmak hiçbir zaman mesele olmadı. Hatta istemedim de... Çünkü bunun insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. İşimi yapıp evime dönmek istiyorum. Her çalışan insan gibi... Hayatımda ilk mesleğim de oyunculuk değil. Dün doğmadım. Birçok konuda araştırma yapıp öğrenmeyi seven bir insanım. Psikoloji de çok ilgilendiğim bir konudur ama bu meslek sebepli çok fazla ön yargılı, dış görünüşle ilgili çok fazla konuşma olduğu için oyunculuk yaptığım - ki böyle diye diye 20 senem oldu - ama bu sürede hep çok rahatsız oldum. Çünkü, hiç sevmem haksızlık, yanlış anlaşılmak, varsayım, ön yargı ama çok maruz kalıyoruz. Her şeyin farkındayım. Savaşlar var, zor hayatlar var, hepsinin farkındayım. Sadece ben kendi dünyamda yaşadığım bir şeyi paylaştım. Dün yaptığım şey oydu." dedi.

Sevindim dediğim şey şuydu, o kadar çok insanın; yaşı, cinsiyeti, işi ne olursa olsun bu tarz sıkkınlıkları varmış ki, yani gerçekten dinleyen ve ne demek istediğimi anlayan insanların mesajlarını şimdi okudum. Arkadaşlarım aradı. Tekrar bir kendime geldim. Yalnız olmadığımı fark ettim. Hepimiz ne kadar iyi olursak olalım; şanslımız var, sıkıntılı süreçlerden geçen insanlar var, biliyorum. Ama birbirimize tahammülsüzlüğümüz, kabalığımız, incelikten uzaklaşmışlığımız var. Sanıyorum bu noktada birleştik. Buna kısa sürede vesile olmama çok sevindim. Birbirimize anlayışlı olmamız gerektiğini hatırlarız belki." diyerek aldığı mesajlara da teşekkür etti.

PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Uzman, "Bugün hastanede atı bayıltacak dozda ilaçlar içeren bir serum yememe rağmen uyumadım. Ki günlerdir alerji ve astım sebepli uyku yapan ilaçlar da içiyorum. Aralıksız öksürmekten karın kaslarımın nasıl acıdığını, alerjiden gözümün ve damağımın nasıl kaşındığını tarif edemem. Üzerine kilometrelerce yol yapıp sete gidip çalıştım. O da tamam. Eve döndüm. Yine ilaçlar... Dedim çok, pis sızarım hocam. Öksürük krizi gelmeden burnum tıkanmadan, boğazım kurumadan. Ama yoook! Öyle duygulara izin yok! Anlayan göz kırpsın. Sonra dedim madem uyumuyorum, '13 Urgan'ı izleyeyim, uykum gelince kapatırım. Ama bunu da bitirdim. Dipçik gibiyim yahu!" diyerek sevenlerini endişelendirmişti.