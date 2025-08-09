Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 09.08.2025

Masraflar şakayı gerçeğe dönüştürdü! Düğün günü davetlilere bilet kesti

ABD'de yaşayan girişimci çift, evlilik törenlerini finanse etmek için şaka amaçlı davetlilerden ücret talep etme fikrini ortaya attı. Ancak planlama ilerledikçe artan maliyet nedeniyle bu şaka gerçeğe dönüştü.

Masraflar şakayı gerçeğe dönüştürdü! Düğün günü davetlilere bilet kesti
ABD'li girişimciler Marley Jaxx ve Steve J. Larsen, düğünlerini geleneksel kalıpların dışına taşımak istedi. Çift davetlilerden katılım ücreti istedi. Böylelikle hem düğün masrafları karşılandı hem de Kenya'daki çocuklar için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuna 132.000 dolar (yaklaşık 5 buçuk milyon) bağışta bulundu.

1 Ağustos'ta ABD'nin Idaho eyaletinde evlenen çift, düğünlerine katılmak isteyen konuklarına (aileleri ve yakın arkadaşları hariç) iki farklı bilet seçeneği sundu.

57 dolarlık standart bilet, nikah töreni ve resepsiyona katılım sağlarken; 997 dolarlık VIP bilet ise davetlilere en ön sırada yer, prova yemeği, sağlıklı yaşam aktiviteleri ve brunch gibi özel etkinliklere katılım hakkı tanıdı.

Masraflar şakayı gerçeğe dönüştürdü! Düğün günü davetlilere bilet kesti

ŞAKA OLARAK BAŞLAYAN FİKİR GERÇEĞE DÖNDÜ

Çiftin paylaştığı bilgilere göre, davetlilerden ücret talep etme fikri başlangıçta bir şaka olarak ortaya çıktı. Ancak düğün planlaması ilerledikçe böyle bir etkinliğin maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu fark eden girişimciler, bu şakayı hayata geçirmeye karar verdi.

Toplamda yaklaşık 100 standart ve 30 VIP bilet satan çift, bu gelirle tüm masraflarını karşıladı.

Masraflar şakayı gerçeğe dönüştürdü! Düğün günü davetlilere bilet kesti

"MÜZİK BİTSE BİLE DEVAM EDECEK ANLAMLI BİR ŞEY"

Elde ettikleri gelirin fazlasını kendilerine ayırmayan çift, tamamını Kenya'da derslikler inşa eden "Village Impact" adlı STK'ya bağışladı.
Yeni evliler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Müzik bittikten sonra bile devam edecek anlamlı bir şey oluşturmak istedik ve bunu başardık. Bu iyilik devam edecek" ifadelerini kullandı.

People dergisine konuşan 30 yaşındaki Jaxx, bu fikrin bazıları tarafından "kaba" veya "açgözlü" olarak nitelendirilebileceğini kabul ederken, yaklaşımlarını savundu: "Bizim için durum bu değil. Düğünümüze katılmak isteyen insanlarla birlikte bir deneyim oluşturuyoruz ve toplanan gelir, borca girmeden bunu mümkün kılarken en sevdiğimiz amaçlardan birini desteklemeye gidiyor."

Masraflar şakayı gerçeğe dönüştürdü! Düğün günü davetlilere bilet kesti

