TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 İrem Şenel

Depremzede çifte düğün öncesi büyük şok! Evlilik hayalleri yarım kaldı

Evlilik hazırlığı yapan aynı zamanda depremzede olan çift Özgür Recepoğlu ile Elif Göçer, 70 bin TL ödedikleri beyaz eşyaları teslim alamayınca hayatlarının şokunu yaşadı. Dolandırıldıklarını öğrenen çift, maddi kayıp nedeniyle düğün tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Depremzede çifte düğün öncesi büyük şok! Evlilik hayalleri yarım kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:59

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde yaşayan Özgür Recepoğlu ile Elif Göçer çifti, yeni yuva kurmak için ev eşyası hazırlığı yapıyordu. Çeyizi tamamlamak için Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir bayisini tercih eden çift, beyaz eşya olarak; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyonunu toplam 70 bin TL’ye satın aldılar. Beyaz eşyalarının parasını kredi kartıyla ödedikten sonra eşyaları bekleyen çift, tarihini belirleyerek mutlu günü beklemeye başladı.

DOLANDIRILDIKLARINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİLER

Sosyal medyada iş yeri sahibinin insanları dolandırarak sırra kadem bastığını gören çift, iş yerinin önüne geldiklerinde dolandırıldıklarını anlayıp büyük bir üzüntü yaşadılar. Dolandırıcı iş yeri sahibinin kepenkleri indirip sırra kadem bastığını anlayan çift, satın aldıklarını ürünlerin teslim edilmemesine rağmen ürünlerin taksitlerini ödemeye devam ediyor. Beyaz eşya bayi tarafından dolandırılan çift, 3 ay sonra yapmayı planladıkları düğüne ekonomik şartların uygun olmamasından dolayı ileri bir tarihe erteledi.

Depremzede çifte düğün öncesi büyük şok! Evlilik hayalleri yarım kaldı


BUNLARIN ÖDEMESİNİ BEN KREDİ KARTIYLA ÖDEDİM, HALA TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM

Beyaz eşya bayisinden satın aldığı beyaz eşyaların taksitini ödemeye devam eden Özgür Recepoğlu, "Biz evlilik hazırlığı yaparken çeyizleri diziyorduk. Beyaz eşya için burayı tercih ettik. Fişimiz elimizde hala ürünlerin gelmesini bekliyoruz. Bu dükkanda normal piyasanın altında fiyatlarla bize yardımcı oldu. Biz evleniyoruz diye size ikramım olsun dedi be yardımcı oldu. Biz de öyle olunca direkt nakit olarak bütün parayı ödedik. Ondan sonra bir ay içerisinde ürünler elinizde olacak, ben fabrikadan sipariş ettim dedi. Sosyal medyada haberini gördüm ve onun üzerine dükkana geldim. Dükkanın önünde adama ulaşmaya çalışıyorum, arıyorum ve yazıyorum ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Evlilik sürecinde düğün hazırlığı yaparken şu anda düğünümüz iptal oldu. Böyle bir mağduriyet durumundayız. Biz buradan çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon ve bulaşık makinesi almıştık. Hepsini aynı marka almıştık, toplam 70 bin TL tuttu. Bunların ödemesini ben kredi kartıyla ödedim, hala taksitlerini ödüyorum. Satın aldığım ürünler elime ulaşmayın ürünün taksitlerini ödüyorum. Ben marka yetkililerinden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu yüzden biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Şu anda düğünümü ertelemek zorunda kaldım" dedi.


DÜĞÜNÜ ERTELEMEK ZORUNDA KALDILAR


‘İlk önce ürünleri teslim alın sonra ödemeyi yapın’ uyarısından bulunan Elif Göçer, "Eşyaları ben seçtim. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyon almıştık. Şu anda hala elimizde olmayan ürünlerin taksitini ödemiş olduk. Yaz sonu bir düğün planımız vardı ama maalesef ki evlenemiyoruz, düğünümüzü de iptal ettik. Düğünümüz 3 ay sonra olacaktı ama şu anda erteledik. Çünkü mağduriyetimiz giderilmesi gerekiyor ki yeniden plan yapalım. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Bu kadar emek verdik ve depremzede olunca daha farklı oluyor. Yeni evlenecek çiftlere tavsiyem; ilk önce ürünleri teslim alın, ondan sonra ödemeyi yaparsınız" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
