 Merve Yaz

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlıyor. Ancak daha okulların açılmasına 1 ay kala fırsatçılar harekete geçti. Öğrenciler okul yoluna çıkmadan okul servislerine de zam yapılmaya başlandı. UKOME kararı açıklanmadan yapılan zamlar ise velilerin sitem etmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl 65 bin lira civarında olan okul servisi ücretleri bu sene 93 bin liraya kadar yükseltildi.

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit
Öğrencilerin okul hazırlığı başlamadan ücretlerine zam yapılmaya başlandı. 8 Eylül tarihinde okullar açılıyor. Okul servislerinin mesaisi ise başlıyor. Daha okulların açılmasına 1 ay varken ve toplantısı gerçekleştirilmeden servis ücretlerine zam yapılmaya başlandı. ise yapılan zamma tepki göstermeye başladı.

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

TEHDİT EDİYORLAR

Fiyattan memnun olmayan ve şikayetçi olan veliler ise servis firmaların tehditleri ile karşı karşıya kalıyor. ATV'nin haberinde yüzünü göstermek istemeyenler bir veli, "Sizin şikayetiniz varsa servisten, çocuğu bu sefer de servise almıyorlar. 'Eğer bu şikayeti geri çekmezseniz kaydı silmek zorunda kalacağız' dediler" şeklinde konuştu.

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

İstanbul'da toplu ulaşıma 15 Ocak tarihinde zam gelmişti. Yapılan zam doğrultusunda okul servisi ücretleri 45 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak firmalar şu anda velilerden 93 bin lira ile 100 bin lira arasında ücret talep ediyor.

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

UKOME KARARI AÇIKLANMADI

UKOME 1,5 kilometreye 34 bin lira ücret belirlerken bir servis firması bu mesafe için 100 bin lira ücret talep ediyor. Veliler bu ücretlerden oldukça rahatsızken UKOME'nin zamlı tarifesini de firmalar ücretlere yansıtıyor.

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

Servis ücretini şimdiden ödediniz ve UKOME zam oranını açıkladıktan sonra fazla ücret ödediğinizi fark ettiniz. İşte o zaman da aradaki farkı alabilirsiniz. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Okullar açılmadan fırsatçılar harekete geçti! Zammı şikayet edene tehdit

"Veliler servis hizmeti aldığı işletmeye yazılı bildirimde bulunarak tarifenin üzerinde bedel ödemek istemediğini belirtmeli ve bir kopyasını da kendilerinde saklamalıdır. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurarak alabilirler"

