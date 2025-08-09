Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

Beyaz Saray, Hindistan'dan yapılan ithalatlara uygulanan tarifeleri yüzde 25 artırarak, bu ay sonlarında devreye girecek olan tarifelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Hindistan'a yönelik toplamda yüzde 50'ye ulaşmasını sağladı.

IPHONE'LAR GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLDU

CNN'in haberine göre akıllı telefonlar, Başkan Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik yeni tarifelerinden muaf tutuldu. Bu da Apple için kritik bir kazanç anlamına geliyor çünkü teknoloji devi, yılın en önemli dönemine yani eylül ayında yapılacak yıllık iPhone lansmanı ve ardından tatil sezonuna yaklaşıyor.

Ayrıca Trump'ın belirttiğine göre Apple, iPhone bileşenlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye kararlı olduğundan, yarı iletkenler üzerindeki yeni tarifelerden de etkilenmeyecek.

Ancak "Apple vergilerden hiç etkilenmeyecek" de değil. CEO Tim Cook, vergilerin bu çeyrekte şirkete 1.1 milyar dolar ek maliyet getireceğini söyledi. Bununla birlikte analistler, firmanın daha büyük endişeleri olduğunu belirtiyor, bunlar arasında şirketin gelecekteki ürün stratejisi ve yapay zeka yaklaşımı bulunuyor; ki bu alanda teknoloji devinin geride kaldığı düşünülüyor.

Eğer muaf olamasaydı bu kadar yüksek tarifeler Apple'ın başına büyük bela olabilirdi. Zira şirketin en önemli ürünlerinden biri olan iPhone, aynı zamanda en büyük gelir kalemleri arasında. Ve Amerika 'da satılan çoğu iPhone, Hindistan'da üretiliyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ ÇÖZÜMSÜZ BİR DERT DEĞİL

Analistlere göre vergiler, Apple'ı zora soksa da başa çıkılamayacak kadar çözümsüz bir dert değil. Firmanın çeşitlendirilmiş tedarik zinciri (COVID döneminde Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ve Vietnam gibi bölgelere kaydırdığı), şirketin yüksek kâr marjları ve Tim Cook'un operasyonel uzmanlığının, Apple'ı güçlü bir konumda tuttuğu belirtiliyor.

Canalys pazar araştırma şirketinden araştırma analisti Runar Bjørhovde, "Tedarik zinciri dayanıklılığı, herhangi bir büyük değişikliğe karşı taktiksel olarak uyum sağlamak için size fırsat sunar" dedi.

Bazı analistler, Hindistan'a yönelik yeni tarifelerin duyurulmasından önce, iPhone'un muaf tutulacağını bekliyorlardı. Ancak yıl boyunca değişen tarifeler, gelecekte ne olacağı konusunda tahmin yürütmeyi zorlaştırıyor.

International Data Corporation'un veri ve analiz ekibinin kıdemli direktörü Nabila Popal, "Akıllı telefonlar çok önemli bir kategori olduğu için, Apple'ın her iki yönetimle de, özellikle de ABD yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle bu tehdide karşı manevra yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

"BİR SÜRE DAHA AMERİKA'DA ÜRETİM OLMAYACAK"

Tim Cook, çarşamba günü yeni 100 milyar dolarlık yatırımı duyurduğu Oval Ofis'te yaptığı bir konuşmada, iPhone'ların bir süre daha Amerika dışında monte edilmeye devam edeceğini belirtti. Ancak şirketin stratejisinin iPhone bileşenlerini ABD'de üretmek olduğunu belirtti.

IPHONE 17 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın zam yapmaması durumunda iPhone 17 serisinin fiyatları daha düşük olacak. İşte olası fiyatlar:

iPhone 17: 799 dolar - 77 bin 999 TL

799 dolar - 77 bin 999 TL iPhone 17 Air: 899 dolar - 87 bin 999 TL

899 dolar - 87 bin 999 TL iPhone 17 Pro: 999 dolar - 99 bin 999 TL

999 dolar - 99 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar - 119 bin 999 TL