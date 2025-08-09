Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

ABD, Hindistan'dan yapılan ithalatlara uygulanan tarifeleri yüzde 50'ye çıkarırken, Apple büyük bir avantaj sağladı. iPhone'lar, Başkan Trump'ın yeni gümrük vergilerinden muaf tutuldu. Peki eylül ayında çıkacak iPhone 17 fiyatları ne kadar olacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 11:47

Beyaz Saray, 'dan yapılan ithalatlara uygulanan tarifeleri yüzde 25 artırarak, bu ay sonlarında devreye girecek olan tarifelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ortaklarından biri olan Hindistan'a yönelik toplamda yüzde 50'ye ulaşmasını sağladı.

Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

IPHONE'LAR GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLDU

CNN'in haberine göre akıllı telefonlar, Başkan Donald Trump'ın Hindistan'a yönelik yeni tarifelerinden muaf tutuldu. Bu da için kritik bir kazanç anlamına geliyor çünkü devi, yılın en önemli dönemine yani eylül ayında yapılacak yıllık lansmanı ve ardından tatil sezonuna yaklaşıyor.

Ayrıca Trump'ın belirttiğine göre Apple, iPhone bileşenlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeye kararlı olduğundan, yarı iletkenler üzerindeki yeni tarifelerden de etkilenmeyecek.

Ancak "Apple vergilerden hiç etkilenmeyecek" de değil. CEO Tim Cook, vergilerin bu çeyrekte şirkete 1.1 milyar dolar ek maliyet getireceğini söyledi. Bununla birlikte analistler, firmanın daha büyük endişeleri olduğunu belirtiyor, bunlar arasında şirketin gelecekteki ürün stratejisi ve yapay zeka yaklaşımı bulunuyor; ki bu alanda teknoloji devinin geride kaldığı düşünülüyor.

Eğer muaf olamasaydı bu kadar yüksek tarifeler Apple'ın başına büyük bela olabilirdi. Zira şirketin en önemli ürünlerinden biri olan iPhone, aynı zamanda en büyük gelir kalemleri arasında. Ve Amerika 'da satılan çoğu iPhone, Hindistan'da üretiliyor.

Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

GÜMRÜK VERGİLERİ ÇÖZÜMSÜZ BİR DERT DEĞİL

Analistlere göre vergiler, Apple'ı zora soksa da başa çıkılamayacak kadar çözümsüz bir dert değil. Firmanın çeşitlendirilmiş tedarik zinciri (COVID döneminde Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan ve Vietnam gibi bölgelere kaydırdığı), şirketin yüksek kâr marjları ve Tim Cook'un operasyonel uzmanlığının, Apple'ı güçlü bir konumda tuttuğu belirtiliyor.

Canalys pazar araştırma şirketinden araştırma analisti Runar Bjørhovde, "Tedarik zinciri dayanıklılığı, herhangi bir büyük değişikliğe karşı taktiksel olarak uyum sağlamak için size fırsat sunar" dedi.

Bazı analistler, Hindistan'a yönelik yeni tarifelerin duyurulmasından önce, iPhone'un muaf tutulacağını bekliyorlardı. Ancak yıl boyunca değişen tarifeler, gelecekte ne olacağı konusunda tahmin yürütmeyi zorlaştırıyor.

International Data Corporation'un veri ve analiz ekibinin kıdemli direktörü Nabila Popal, "Akıllı telefonlar çok önemli bir kategori olduğu için, Apple'ın her iki yönetimle de, özellikle de yönetimiyle olan ilişkisi nedeniyle bu tehdide karşı manevra yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

"BİR SÜRE DAHA AMERİKA'DA ÜRETİM OLMAYACAK"

Tim Cook, çarşamba günü yeni 100 milyar dolarlık yatırımı duyurduğu Oval Ofis'te yaptığı bir konuşmada, iPhone'ların bir süre daha Amerika dışında monte edilmeye devam edeceğini belirtti. Ancak şirketin stratejisinin iPhone bileşenlerini ABD'de üretmek olduğunu belirtti.

Donald Trump'tan iPhone'ların kaderini etkileyecek karar! iPhone 17 fiyatları merak ediliyor

IPHONE 17 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple'ın zam yapmaması durumunda iPhone 17 serisinin fiyatları daha düşük olacak. İşte olası fiyatlar:

  • iPhone 17: 799 dolar - 77 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 899 dolar - 87 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 999 dolar - 99 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar - 119 bin 999 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savunma Sanayii'nden ulaşıma 'Terminal' dokunuşu: 47 milyon yolcuya hazırlanılıyor!
Çin, "robot kurtları" ile savaş alanında korku salacak! "Dronlardan bile daha etkili"

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 ne zaman çıkacak?
iPhone 17, Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#ticaret
#hindistan
#tarife
#Abd
#Teknoloji
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.