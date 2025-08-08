Çin, "robot kurtları" ile savaş alanında korku salacak! "Dronlardan bile daha etkili"

Çin, son dönemde yaptığı askeri teknolojik atılımlarına bir yenisini daha ekleyerek, "robot kurtlarını" kamuoyuna tanıttı. Söz konusu robotlar, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan son tatbikatla birlikte önemli bir testten geçti.

Devlete bağlı CCTV'nin haberine göre, robotlar, önceki robot köpeklerin geliştirilmiş bir versiyonu olup, hayati tehlike arz eden durumlarda insan askerlerin yerini alarak ordunun zayiatlarını nispeten de olsa azaltabilecek.

ROBOTLAR TATBİKATA KATILDI

PLA'nın 76. Grup Ordusu'ndan iki motorize piyade taburu, geleneksel saldırı taktiklerine insansız cihazların entegrasyonu için yapılan askeri tatbikata katıldı. Eğitim faaliyetleri, robot kurtlar ve hava dronları tarafından desteklenen hassas vuruşlar, keşif ve koordineli saldırıları içeriyordu ve bu tatbikat, dağlık bir alanda gerçekleştirildi.

CCTV tarafından yayınlanan görüntülerde, QBZ-191 tüfekleri ve taşınabilir roketatarlarla silahlanmış askerlerin, robot kurtlarla birlikte disiplinli bir şekilde hareket ettiği gösterildi. Ayrıca "robot kurtların" en yeni versiyonunun sırtında bir tüfek taşıdığı da gözler önüne serildi.

PİYADELERLE BİRLİKTE KARA HAREKATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu robotlar yürüdü, tırmandı ve piyadelerle aynı hızda ilerleyerek koordineli bir kara harekatı simülasyonu gerçekleştirdi. Askerler tarafından kumanda edilen, keşif yapan ve sahte intihar saldırıları düzenleyen FPV dronları da robotlara eşlik etti.

70 kilogram ağırlığında olan ve "China South Industries" şirketi tarafından geliştirilen robot kurtlar, 2024 yılında tanıtılmıştı. Silahlı saldırı, gözetim, taşıma ve destek gibi faaliyetlerde kullanılacak robotlar, karmaşık arazilerde yüksek mobilite ve uyum yeteneğine sahip olup, insan askerlerle birlikte çalışabilir, merdiven tırmanabilir ve yüksek engelleri aşabilirler.

"DRONLARDAN BİLE DAHA ETKİLİ OLABİLİR"

Çinli askeri analist Fu Qianshao, bu tip robotların savaş alanında dronlardan bile daha etkili olabileceğini düşünüyor.

Robotların düşman askerlerini psikolojik olarak da zarara uğratacağını savunan Qianshao, gerekçe olarak, askerler bu makineleri etkisiz hale getirmeye çalışsalar bile, robotların durmaksızın ilerlemeye devam ederek karşı taraf için büyük bir tehdit oluşturmaya devam edeceğini söylüyor.