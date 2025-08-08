Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Gribin en büyük düşmanı çikolatadan çıktı! Yeni tedavi herkesi şaşırtacak

Yeni yapılan bir araştırma, çikolatada bulunan teobromin ve nadir bir bileşen olan arainosinin kombinasyonunun, grip virüslerine karşı "devrim niteliğinde bir tedavi" sunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, yeni ilaç karışımının, gribe karşı en yaygın tedavi olan Tamiflu'dan bile daha etkili olabileceğini belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 16:48

Yeni bir araştırmaya göre, çikolatada bulunan bir bileşeni içeren bir kombinasyonu, kuş gribi ve domuz gribi de dahil olmak üzere çeşitli influenza suşlarını tedavi edebilir.

Independent'in haberine göre, bileşeni teobromin ve daha az bilinen arainosinin bileşeninin kombinasyonu, tedavisi için potansiyel bir dönüm noktası olabilir ve en yaygın kullanılan anti-grip ilacı Tamiflu'dan bile daha etkili olabilir.

Araştırmalar, yeni kombinasyon tedavisinin, influenza virüsünün çoğalmak ve yayılmak için kullandığı mikroskobik bir kanal olan M2 iyon kanalını hedef alarak çalıştığını buldu. Kanalın bloke edilmesi, virüsün hayatta kalma yeteneğini etkili bir şekilde kesebiliyor.

Gribin en büyük düşmanı çikolatadan çıktı! Yeni tedavi herkesi şaşırtacak

TAMİFLU'DAN BİLE DAHA ETKİLİ

Bilim insanları, yeni tedavi yönteminin, özellikle ilaca dirençli virüs türleri karşısında, hücre kültürlerinde ve hayvan deneylerinde Oseltamivir (Tamiflu) ilacından çok daha etkili olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, kombinasyonu, başka hastalıklar için geliştirilmiş olan geri dönüştürülmüş bileşenlerin bir kütüphanesini tarayarak keşfettiler. Çalışma yazarı Isaiah Arkin, "Daha iyi bir grip ilacı sunmakla kalmayıp virüsleri hedef alan yeni bir yöntemi tanıtıyoruz; gelecekteki pandemilere karşı hazırlanmamıza yardımcı olabilir" dedi.

Gribin en büyük düşmanı çikolatadan çıktı! Yeni tedavi herkesi şaşırtacak

Her yıl grip salgınları, virüsün öngörülemeyen mutasyonları nedeniyle küresel halk sağlığı sistemlerini zorluyor ve bu mutasyonlar, aşılar ve mevcut ilaçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesini engelliyor. Öyle ki bazı virüs türleri (2009 yılında 284 binden fazla kişinin ölümüne neden olan domuz gribi gibi) pandemilere bile yol açabiliyor.

Mevsimsel grip virüsleri ise kümes hayvanları sektörüne büyük ekonomik zararlar veriyor ve insanların virüsü hayvanlardan kapma korkusunu artırıyor. Örneğin ABD'deki yakın zamanda yaşanan bir kuş gribi salgını, 40 milyon kuşu telef etmişti ve milyarlarca dolarlık ekonomik zarara neden olmuştu.

Gribin en büyük düşmanı çikolatadan çıktı! Yeni tedavi herkesi şaşırtacak

Mevcut grip tedavileri, virüsün bağışıklık geliştirmesi nedeniyle etkisini kaybediyor. Çünkü ilaçlar, sıklıkla mutasyona uğrayan viral bir proteini hedef alıyor, bu da tedavilerin zamanla daha az etkili olmasına neden oluyor.

Yeni çalışmada ise, grip virüsünün çoğalmasında önemli bir rol oynayan M2 iyon kanalı hedef alındı. Araştırmalar, bu iki ilacın virüse karşı direnç oluşturma potansiyelinin "önemli ölçüde daha düşük" olduğunu öne sürdü: "Kombine bir yaklaşım kullanılarak, arainosin ve teobrominin sinerjik kombinasyonunun domuz gribi ve kuş gribine karşı özellikle etkili olduğu gösterilmiştir."

Çalışmanın detayları PNAS dergisinde yayımlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi
Karı koca dadandıkları kötü alışkanlıktan böyle kurtuldular: 42 yıl sonra bir ilk

Sıkça Sorulan Sorular

Çikolata gerçekten grip tedavisinde etkili olabilir mi?
Yapılan araştırmalara göre, çikolatada bulunan teobromin bileşeni grip virüsünün çoğalmasını engellemeye yardımcı olabilir.
ETİKETLER
#ilaç
#çikolata
#grip
#Influenza
#Teobromin
#Arainosin
#Antiviral
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.