Gribin en büyük düşmanı çikolatadan çıktı! Yeni tedavi herkesi şaşırtacak

Yeni bir araştırmaya göre, çikolatada bulunan bir bileşeni içeren bir ilaç kombinasyonu, kuş gribi ve domuz gribi de dahil olmak üzere çeşitli influenza suşlarını tedavi edebilir.

Independent'in haberine göre, çikolata bileşeni teobromin ve daha az bilinen arainosinin bileşeninin kombinasyonu, grip tedavisi için potansiyel bir dönüm noktası olabilir ve en yaygın kullanılan anti-grip ilacı Tamiflu'dan bile daha etkili olabilir.

Araştırmalar, yeni kombinasyon tedavisinin, influenza virüsünün çoğalmak ve yayılmak için kullandığı mikroskobik bir kanal olan M2 iyon kanalını hedef alarak çalıştığını buldu. Kanalın bloke edilmesi, virüsün hayatta kalma yeteneğini etkili bir şekilde kesebiliyor.

TAMİFLU'DAN BİLE DAHA ETKİLİ

Bilim insanları, yeni tedavi yönteminin, özellikle ilaca dirençli virüs türleri karşısında, hücre kültürlerinde ve hayvan deneylerinde Oseltamivir (Tamiflu) ilacından çok daha etkili olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, kombinasyonu, başka hastalıklar için geliştirilmiş olan geri dönüştürülmüş bileşenlerin bir kütüphanesini tarayarak keşfettiler. Çalışma yazarı Isaiah Arkin, "Daha iyi bir grip ilacı sunmakla kalmayıp virüsleri hedef alan yeni bir yöntemi tanıtıyoruz; gelecekteki pandemilere karşı hazırlanmamıza yardımcı olabilir" dedi.

Her yıl grip salgınları, virüsün öngörülemeyen mutasyonları nedeniyle küresel halk sağlığı sistemlerini zorluyor ve bu mutasyonlar, aşılar ve mevcut ilaçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesini engelliyor. Öyle ki bazı virüs türleri (2009 yılında 284 binden fazla kişinin ölümüne neden olan domuz gribi gibi) pandemilere bile yol açabiliyor.

Mevsimsel grip virüsleri ise kümes hayvanları sektörüne büyük ekonomik zararlar veriyor ve insanların virüsü hayvanlardan kapma korkusunu artırıyor. Örneğin ABD'deki yakın zamanda yaşanan bir kuş gribi salgını, 40 milyon kuşu telef etmişti ve milyarlarca dolarlık ekonomik zarara neden olmuştu.

Mevcut grip tedavileri, virüsün bağışıklık geliştirmesi nedeniyle etkisini kaybediyor. Çünkü ilaçlar, sıklıkla mutasyona uğrayan viral bir proteini hedef alıyor, bu da tedavilerin zamanla daha az etkili olmasına neden oluyor.

Yeni çalışmada ise, grip virüsünün çoğalmasında önemli bir rol oynayan M2 iyon kanalı hedef alındı. Araştırmalar, bu iki ilacın virüse karşı direnç oluşturma potansiyelinin "önemli ölçüde daha düşük" olduğunu öne sürdü: "Kombine bir yaklaşım kullanılarak, arainosin ve teobrominin sinerjik kombinasyonunun domuz gribi ve kuş gribine karşı özellikle etkili olduğu gösterilmiştir."

Çalışmanın detayları PNAS dergisinde yayımlandı.