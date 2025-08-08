Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Savunma Sanayii'nden ulaşıma 'Terminal' dokunuşu: 47 milyon yolcuya hazırlanılıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda devam eden önemli bir projeyi yerinde denetledi. Havalimanının yolcu kapasitesini artırmayı hedefleyen "Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi"nin inşaat çalışmalarını yakından inceleyen Görgün, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı...

Savunma Sanayii'nden ulaşıma 'Terminal' dokunuşu: 47 milyon yolcuya hazırlanılıyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 19:56

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 47 milyona çıkaracak olan "Terminal 2-Terminal 1 Entegrasyon Projesi" çalışmalarını yerinde inceledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG iş birliğinde gerçekleştirilen “Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi”nin yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yakından takip eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün proje inşaat alanında incelemelerde bulunarak, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve ISG Teknik Hizmetler Direktörü Levent Çelik’ten “Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi” hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelerde bulunan heyet arasında; HEAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çakmak, HEAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Atiktürk, ISG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek, Savunma Sanayii Başkanlığı, HEAŞ ve ISG yöneticileri yer aldı.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün “Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi” saha incelemesi, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Next Sosyal hesabından şu ifadelerle paylaşıldı;

“Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Savunma Sanayii'nden ulaşıma 'Terminal' dokunuşu: 47 milyon yolcuya hazırlanılıyor!

Sunum ve saha incelemesine; HEAŞ ve ISG üst yönetimi de iştirak etti.

Modern altyapı, yüksek koordinasyon ve stratejik planlama ile Türkiye’nin gücünü ileri taşıyacak projelere destek vermeye devam ediyoruz.”

SABİHA GÖKÇEN BÜYÜYOR

Havalimanının ilk terminali olan 24.000 metrekarelik Terminal 1 ile mevcutta kullanılan 238.600 metrekarelik Terminal 2, 2.400 metrekarelik bir köprü vasıtasıyla birbirine bağlanacak. Entegrasyon tamamlandığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal büyüklüğü 265.000 metrekareye ulaşacak. Her iki terminali birbirine bağlayacak olan 240 metre uzunluğundaki köprünün çelik montajları ise tamamlandı.

çalışmaları devam eden Terminal 1’in, yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet vermesi sağlanacak. Böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ilk terminali T1 ve mevcut terminal T2’nin yıllık yolcu kapasitesi toplamda 47 milyona ulaşacak.

Savunma Sanayii'nden ulaşıma 'Terminal' dokunuşu: 47 milyon yolcuya hazırlanılıyor!

Renovasyon ve güçlendirme çalışmalarının devam ettiği Terminal 1’de, holistik otopark projesiyle havalimanı çevresindeki trafik yükü hafifletilecek. Terminal 2 önündeki otopark, 4 bin 517 araç kapasitesinden 5 bin 543 araca çıkarılacak. 607 araç kapasitesine sahip Terminal 1 otoparkı ise bin 29 araç kapasitesine çıkarılacak. Böylece havalimanı otopark kapasitesi toplam 6 bin 752 araca yükselmiş olacak.

Çalışmaların 7/24 devam ettiği Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi’yle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcularına daha hızlı, daha güçlü ve daha konforlu hizmet sunacak.

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü kuruyor
