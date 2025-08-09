Marmaray neden çalışmıyor, arıza mı var? Son dakika intihar olayı nedeniyle seferler gecikmeli

Sabah saatlerinde Marmaray hattında yaşanan intihar olayının ardından seferlerde aksama yaşandı.

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR SON DAKİKA?

9 Ağustos Cumartesi günü Marmaray'da yaşanan arıza sonrasında sorun mu var merak edilmişti. Marmaray TCDD sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yaşanan intihar olayı sonucunda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

MARMARAY ARIZA MI VAR, NEDEN GEÇ GELİYOR?

Bugün sabah saatlerde trenlerin geliş süresi değişince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray TCDD sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.

Yolcularımıza önemle duyurulur."