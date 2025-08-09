Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Ağustus programı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bu akşam maç var mı netleşti. Trendyol Süper Lig'de serüven dün akşam başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 9 AĞUSTOS?

Almanya Bundesliga 2

14:00 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | S Sport Plus

Hazırlık Maçı

14:45 | Manchester Utd - Fiorentina | Yayın Yok

Fransa Ligue 2

15:00 | Guingamp - Le Mans | Bein Sports 4

Hazırlık Maçı

17:00 | Leeds United - Milan | TRT Spor

Trendyol Süper Lig

19:00 | Samsunspor - Gençlerbirliği | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig

19:00 | Erzurumspor - Sivasspor | Bein Sports 2

19:00 | İstanbulspor - Serik Bld. | Bein Sports Max 1

Hollanda Eredivisie

19:45 | Feyenoord - NAC Breda | S Sport Plus

19:45 | Feyenoord - NAC Breda | Tivibu Spor 1

İskoçya Premier Lig

19:45 | Glasgow Rangers - Dundee United | S Sport Plus

Trendyol Süper Lig

21:30 | Antalyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 1

21:30 | Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi) | Yayın Yok

Almanya Bundesliga 2

21:30 | Kaiserslautern - Schalke 04 | S Sport Plus

Trendyol 1. Lig

21:30 | Hatayspor - Keçiörengücü | Bein Sports Max 1

21:30 | Iğdırspor - Sarıyer | Bein Sports 2

Hazırlık Maçı

22:00 | Palermo - Manchester City | Yayın Yok

Hollanda Eredivisie

22:00 | PSV - Sparta Rotterdam | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS

22:30 | Porto - Guimaraes | S Sport Plus

Arjantin Primera Division

22:30 | Boca Juniors - Racing Club | Spor Smart / Smart Spor HD