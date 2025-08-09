Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Ağustus programı

Trendyol Süper Lig, dün itibarıyla başladı. Şampiyonluk yarışının devam ettiği liglerde bu akşam hangi maçlar var merak edilirken 9 Ağustos Cumartesi gününün programı duyuruldu.

Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Ağustus programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.08.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
11:35

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bu akşam maç var mı netleşti. 'de serüven dün akşam başladı.

BUGÜN MAÇ VAR MI 9 AĞUSTOS?

Almanya
14:00 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | S Sport Plus


14:45 | Manchester Utd - Fiorentina | Yayın Yok

Fransa Ligue 2
15:00 | Guingamp - Le Mans | Bein Sports 4

Hazırlık Maçı
17:00 | Leeds United - Milan | TRT Spor

Trendyol Süper Lig
19:00 | Samsunspor - Gençlerbirliği | Bein Sports 1

Trendyol 1. Lig
19:00 | Erzurumspor - Sivasspor | Bein Sports 2
19:00 | İstanbulspor - Serik Bld. | Bein Sports Max 1

Hollanda
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | S Sport Plus
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | Tivibu Spor 1

İskoçya
19:45 | Glasgow Rangers - Dundee United | S Sport Plus

Trendyol Süper Lig
21:30 | Antalyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 1
21:30 | Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi) | Yayın Yok

Almanya Bundesliga 2
21:30 | Kaiserslautern - Schalke 04 | S Sport Plus

Trendyol 1. Lig
21:30 | Hatayspor - Keçiörengücü | Bein Sports Max 1
21:30 | Iğdırspor - Sarıyer | Bein Sports 2

Hazırlık Maçı
22:00 | Palermo - Manchester City | Yayın Yok

Hollanda Eredivisie
22:00 | PSV - Sparta Rotterdam | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Portekiz Liga NOS
22:30 | Porto - Guimaraes | S Sport Plus

Arjantin Primera Division
22:30 | Boca Juniors - Racing Club | Spor Smart / Smart Spor HD

TGRT Haber
