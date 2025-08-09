Bu akşam hangi maçlar var belli oldu! 9 Ağustus programı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde bu akşam maç var mı netleşti. Trendyol Süper Lig'de serüven dün akşam başladı.
Almanya Bundesliga 2
14:00 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | S Sport Plus
Hazırlık Maçı
14:45 | Manchester Utd - Fiorentina | Yayın Yok
Fransa Ligue 2
15:00 | Guingamp - Le Mans | Bein Sports 4
Hazırlık Maçı
17:00 | Leeds United - Milan | TRT Spor
Trendyol Süper Lig
19:00 | Samsunspor - Gençlerbirliği | Bein Sports 1
Trendyol 1. Lig
19:00 | Erzurumspor - Sivasspor | Bein Sports 2
19:00 | İstanbulspor - Serik Bld. | Bein Sports Max 1
Hollanda Eredivisie
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | S Sport Plus
19:45 | Feyenoord - NAC Breda | Tivibu Spor 1
İskoçya Premier Lig
19:45 | Glasgow Rangers - Dundee United | S Sport Plus
Trendyol Süper Lig
21:30 | Antalyaspor - Kasımpaşa | Bein Sports 1
21:30 | Fenerbahçe - Alanyaspor (Ertelendi) | Yayın Yok
Almanya Bundesliga 2
21:30 | Kaiserslautern - Schalke 04 | S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
21:30 | Hatayspor - Keçiörengücü | Bein Sports Max 1
21:30 | Iğdırspor - Sarıyer | Bein Sports 2
Hazırlık Maçı
22:00 | Palermo - Manchester City | Yayın Yok
Hollanda Eredivisie
22:00 | PSV - Sparta Rotterdam | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
22:30 | Porto - Guimaraes | S Sport Plus
Arjantin Primera Division
22:30 | Boca Juniors - Racing Club | Spor Smart / Smart Spor HD